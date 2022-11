Zwei Weihnachtsturniere bei Riesenbeck International

Schon seit einem Jahr bietet Riesenbeck International ein neues, attraktives Angebot für die Springreiter an. An den beiden kommenden Wochenenden stehen nun die Weihnachtsturniere an, die ganztägig wieder internationalen Sport bieten.

Schon seit einem Jahr bietet Riesenbeck International ein neues, attraktives Angebot für die Springreiter an. Regelmäßig werden im Reitsportzentrum CSI**-Turniere veranstaltet, die an zwei aufeinanderfolgenden Wochenenden stattfinden. An den beiden kommenden Wochenenden (1. bis 4. Dezember und 8. bis 11. Dezember) stehen nun die Weihnachtsturniere an, die ganztägig wieder internationalen Sport bieten, der untermalt wird von weihnachtlicher Stimmung.

Die festen Stallungen machen es möglich, dass die Pferde der nationalen und weit angereisten Teilnehmer während der freien Turniertage zwischen den Veranstaltungen sehr gut untergebracht sind. Zudem besteht auf den Reitplätzen und den beiden Hallen des weitläufigen Reitsportzentrums genügend Platz für die tägliche Trainingsarbeit. Für Turnierleiter Karsten Lütteken hat sich dieses Angebot bereits bewährt: „Mit dieser Art von Veranstaltung haben wir die sogenannten „Arbeitsturniere“ auf die nächste Stufe, auf internationales Niveau, gehoben. Unsere regelmäßigen CSI**-Turniere haben sich als wichtiger Faktor des professionellen Pferdesports in der Region etabliert.“ An beiden Wochenenden stehen jeweils 13 Prüfungen für die internationalen Reiter auf dem Plan, dabei sind sechs Wettbewerbe für junge Pferde vorgesehen. Am Sonntag enden beide Turniere mit einem Großen Preis. Für die Reiter aus der Region geht es beim Finale zur Riesenbecker Rangliste 2022 in zwei Springprüfungen der Klasse L darum, beim Jahreshöhepunkt dieser Serie gut abzuschneiden.

Die Nähe zu den Niederlanden lockt wieder Reiter wie Michael Greeve, Ruben Romp, Willem Greve und Albert Zoer an die Surenburg. Aus dem Norden Deutschlands kommt der Gewinner der Mannschafts-Silbermedaille bei den Olympischen Spielen 2004 und 2008, EM-Goldmedaillengewinner im Einzel von 2011, Rolf-Göran Bengtsson (Schweden). Die belgische Topreiterin Judy-Ann Melchior, Chefin des Gestüts Zangersheide und Lebensgefährtin von Christian Ahlmann, stellt selbst ihre Pferde mit dem Z-Brand vor. Besondere Aufmerksamkeit wird wieder der um die Ecke wohnenden Katrin Eckermann zuteil, die vor Wochen beim Longines Global Champions Tour Grand Prix in Prag hinter Daniel Deusser den zweiten Platz belegte und damit etwas mehr als 250 000 Euro Preisgeld einstrich.

Der Eintritt für Zuschauer ist frei. Rund um die Bande der Veranstaltungshalle gibt es genügend Platz.

Für Interessierte, die nicht persönlich anwesend sein können, überträgt clipmyhorse.tv alle Prüfungen des Evens live.