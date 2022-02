1:1 in Wiedenbrück ein gewonnener Punkt oder zwei verlorene?

Pfostentreffer, Lattentreffer, rote Karte für den Gegner, 30 Minuten in Überzahl; auf der anderen Seite ein Gegenüber, der eine bockstarke Saison spielt und seine Qualitäten auch in dieser Begegnung offenbarte. Das Gastspiel der Sportfreunde Lotte in Wiedenbrück – am Ende 1:1 – war eines, das den Klassiker vom gewonnenen Punkt oder den verlorenen zweien heraufbeschwor – aus Sicht der Sportfreunde Lotte wohlgemerkt, was ja schon ein Achtungserfolg an sich ist. Und SFL hat diese Frage zügig nach Spielschluss beantwortet. Es ist – Tusch... – ein gewonnener Punkt.

Natürlich hätte Trainer Andy Steinmann ein Remis gegen den Tabellensechsten vor dem Anpfiff unterschrieben (noch so ein Klassiker), und natürlich wäre gegen Wiedenbrück mehr drin gewesen, wo Maximilian Franke und Emre Aydinel doch binnen gut zehn Minuten jeweils per Freistoß den Pfosten und die Latte trafen – in eigener Überzahl, weil Wiedenbrücks Schlussmann Marcel Hölscher in der 56. Minute wegen einer Notbremse Rot gesehen hatte.

Das Mut-Machende überwiegt

Aber insgesamt überwog eben doch das Mut-Machende, das die Sportfreunde aus diesem Samstag ziehen. Da war die Galligkeit, mit der es Lotte durchweg spielte und dem SCW in dessen eigenen Stadion den Schneid abkaufte. Da waren Seriosität und Coolness, die der Gast an den Tag legte: Nach dem 1:0 durch Emre Aydinel in der 6. Minute (auf Schalke hatte Lotte seine Ordnung bei eigener Führung noch verloren). Nach dem Ausgleich durch Saban Kaptan (38. Minute). Und auch in der immer schwierig zu spielenden Phase mit einem Mann in Überzahl. So verriet Andy Steinmann, dass seine Jungs hier zwar durchaus auf Torchancen gegangen wären, aber eben auch so wenig Risiko wie möglich ins Spiel hätten bringen wollen. „In der Hinrunde sind wir da noch wild geworden, wollten das Spiel unbedingt gewinnen. Aber wir müssen unsere Punkte holen, indem wir gut stehen“, so der Coach, dessen Team nun mit einem ganz anderen Blick in den Vergleich mit Münster am Mittwoch geht. „Wir haben den Bock jetzt umgestoßen, haben unseren ersten Punkt in 2022 geholt. Wären wir in Wiedenbrück leer ausgegangen, hätte es geheißen: Und jetzt kommt auch noch Preußen Münster...“ So dominiert bei SFL die Lust, es mit dem nächsten Großen der Regionalliga aufzunehmen. „Münster steht auch unter Druck, denen genügt ein Punkt nicht. Wir müssen den Moment erwischen, in dem Münster vielleicht ein wenig zu mutig ist.“