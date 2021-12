18 TVK-Treffer nicht ligatauglich

Volker Hollenberg saß schnell im Auto. Der Coach der Landesliga-Männer des TV Kattenvenne wollte sich nicht allzu lange über die Schlappe grämen, steuerte schnurstracks auf das nächste Sportereignis zu – in den eigenen vier Wänden. Formel 1 in Saudi Arabien, die passende Abwechslung im Bezahlfernsehen nach einem gebrauchten Tag. Mit 18:25 (9:8) hatte der TVK das so wichtige Duell gegen die DJK Eintracht Hiltrup am Sonntagabend verloren. „Ja, das ist sehr ärgerlich, zumal wir diese beiden Punkte fest eingeplant haben. Und wir müssen uns an die eigene Nase fassen. 18 Tore im Angriff sind nicht ligatauglich.“ Deutliche Worte. Nur drei Treffer aus dem Rückraum: Kattenvenne blieb an diesem 2. Advent vor gut 120 Zuschauern einiges schuldig. Nur in der Abwehr verrichteten die Jungs ihre Arbeit einigermaßen nach den Vorstellungen des Trainers – mehr aber auch nicht. „Es wird eng, bis zum letzten Spieltag“, weiß Hollenberg.

