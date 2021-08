Bereit für das neue Abenteuer

Hendrik Peters hatte klare Vorstellungen, wie es im Sommer für ihn weitergeht. Nachdem die Handballer des TV Kattenvenne in der vergangenen Saison nach zwei gewonnenen Spielen coronabedingt förmlich ausgebremst worden waren, wollte der Torwart in der bevorstehenden Serie mit dem TVK nochmals angreifen in der Landesliga. Doch auch im Handball kommt es mitunter anders als man denkt. Peters erhielt in der Sommerpause eine Anfrage vom TV Bissendorf-Holte, ob er sich vorstellen könne, in der neuen Saison für den gerade in die 3. Liga aufgestiegenen Club zu spielen.

