Die HSG Hohne/Lengerich schielt auf den Landesliga-Aufstieg

Die HSG Hohne/Lengerich tut, was sie kann, um in die Landesliga aufzusteigen: In ihrer Bezirksliga-Staffel steht sie bei sieben Siegen aus sieben Spielen. Die wahren Bewährungsproben stehen der HSG womöglich erst in den Playoffs bevor.

Eindrücklicher geht es nicht: Nach zwei Saisons, in denen viele Konkurrenten hochgingen in die Landesliga, nur – gefühlt – die HSG Hohne/Lengerich nicht (als die Runde 2020/21 abgebrochen wurde, stand der Verein bei drei Siegen aus drei Spielen), bewirbt sich der heimische Bezirksligist in diesem Durchgang abermals mit einer makellosen Punktausbeute. Einer noch makelloseren, wenn man so will, denn in der laufenden Spielzeit hat das Team von Daniel Bieletzki eine gesamte Hinrunde lang gewonnen, sieben Spiele an der Zahl.

Im Durchschnitt siegt die HSG Hohne/Lengerich mit 31:22, der knappste Erfolg war noch ein 29:26 über Nordwalde, der deutlichste ein 39:22 ausgerechnet über den ärgsten Verfolger 1. HC Ibbenbüren II, der vier Punkte hinter dem hiesigen Vertreter liegt. „Es ist eine gewisse Reife da“, beschreibt Bieletzki die Entwicklung seiner Mannschaft insbesondere in dieser Spielzeit. „Wir sind stabiler und selbstbewusster und lassen uns von Fehlern nicht mehr so runterziehen.“ Beeindruckender Beweis: die regelmäßigen Aufholjagden der HSG, als Höhepunkt das Spiel in Borghorst, als die Mannschaft einem frühen 1:8 trotzte und letztlich 29:21 gewann. „Das Team ist in der Lage, innerhalb der 60 Minuten ein Problem zu erkennen und es anschließend besser zu machen“, lobt Bieletzki und nimmt es sportlich, dass seine Farben in steter Regel zu Beginn eines Spiels hinten liegen: „Wir sind nicht mehr die Jüngsten. Vielleicht braucht der Motor erst ein wenig, bis er warm wird.“

Weg in Landesliga führt nur über Playoffs

Und wehe, wenn dem so ist. Dann praktiziert das Team mit einem Altersschnitt jenseits der 30 Tempo-Handball par excellence, überrollt seine Gegner förmlich.

Sollte die HSG Hohne/Lengerich am Wochenende auflaufen, dann am Sonntag ab 17 Uhr daheim gegen den TV Borghorst, der gemeinsam mit dem TV Kattenvenne II Tabellenletzter ist. Unwahrscheinlich, dass ausgerechnet Borghorst der Siegesserie der HSG ein Ende setzt, fraglich, ob es einem anderen Konkurrenten gelingt, die Bieletzki-Sieben vom Thron zu stoßen. Und doch stünde Hohne/Lengerich auch in diesem Jahr, als Staffel-Meister, noch nicht automatisch in der Landesliga – für die Plätze eins und zwei beider Bezirksliga-Staffeln sind Playoffs vorgesehen.