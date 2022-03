Es darf auch mal Schlager sein – der Kabinen-DJ unterhält die Truppe

Jan-Philipp Gravemeier hat vor vier Jahren eine nagelneue Musik-Box bekommen. Nach Worten des Ladbergers mache diese „richtig Stimmung“ – nicht nur bei ihm Zuhause. Mit dem Geschenk ist der 20-Jährige quasi zum Kabinen-DJ beim VfL Ladbergen aufgestiegen. Dort sorgt er vor und nach dem Spiel für die richtige Stimmung. Wer übernimmt diesen Job bei den Vereinen im Tecklenburger Land? Was wird gehört? Und was macht es aus, sich vor dem Spiel beschallen zu lassen? Wir haben uns umgehört.

Gravemeier beantwortet letztere Frage klar: „Einen großen.“ Der Rechtsaußen des VfL spielt seit dieser Saison in der ersten Mannschaft und weiß: „Vor dem Spiel braucht es andere Musik als nach dem Kick.“

Dann – je nach Stimmung – können auch mal Schlager aus der Kabine der Ladberger Spieler schallen: „Aber vor den 90 Minuten muss die Konzentration ganz oben sein.“ Songs wie „The Business“ des niederländischen DJ Tiësto gehören zu Gravemeiers Repertoire. „Zu laut muss es vor einem Spiel dann aber auch nicht sein.“ Gravemeier, der die Jugendmannschaften an der Königsbrücke durchlief, kennt es nicht anders, als dass sich die Mannschaft vor dem Spiel motiviert: „Jeder pusht den Anderen – wenn das nicht wäre, würde so manches Spiel anders ausgehen.“

Zehn Kilometer weiter, auf dem Platz von TuS Graf Kobbo Tecklenburg, läuft es ähnlich. Hier sorgt in erster Linie Reimund Berggold für die gute Stimmung. Seit Jugendtagen ist er dem Verein treu, absolviert aktuell seine vierte Saison in der ersten Herren unter Führung der Trainer Klaus Bienemann und Julian Lüttmann und macht inzwischen den DJ: „In das Amt bin ich mehr oder weniger reingerutscht, zusammen mit Tugay Gündogan bin ich für die Musik vor dem Spiel zuständig.“ Immer öfter sei Techno aus der Kabine zu hören. Aber auch die Klassiker der Musik-Geschichte wie „Eye of the Tiger“ oder Hits der Band ACDC sorgen vom Torwart bis zum Stürmer dafür, gepusht und motiviert in die nächsten 90 Minuten zu gehen. Mit stabilen 30 Punkten und aktuell dem siebten Tabellenplatz in der Bezirksliga können sich auch die Verantwortlichen am DJ-Pult bestärkt fühlen. Neben der Musik sorgt der klassische Spielerkreis bei den Kobbos für die zusätzliche Motivation: „Jule, unser Kapitän, hält die Ansprache und wir gehen die wichtigsten Punkte noch einmal durch – dann weiß jeder, was zu tun ist.“

Nach Abpfiff wird es bei den Kickern aus dem Burgstädtchen dagegen weniger strikt gehalten: „Da kann jeder, der möchte, auflegen. Wir hören das, worauf man gerade so Bock hat – das hängt natürlich auch sehr vom Ergebnis ab. Dadurch kommt immer wieder ein sehr bunter Mix zusammen.“

Wieder zehn Kilometer weiter östlich sind wir in der Kabine der Damen von Preußen Lengerich. Hier legt Arabella Neumann seit zwei Jahren auf. Die 27-jährige Kapitänin schätzt besonders den jungen Altersdurchschnitt im Team. „Der macht sich auch bei der Musik bemerkbar.“ Schlager sind bei einem Schnitt von 22 Jahren deswegen eher selten zu hören.

Dagegen gehen vor allem die aktuellen Charts – aber jeder darf Wünsche äußern. „Wir setzen komplett auf den Faktor gute Laune. Den kann man auch durch Hip-Hop gut herstellen“, sagt die Stürmerin aus Westerkappeln. Dennoch: „Einen richtigen DJ haben wir nicht, bei uns darf jeder einmal ran, das stärkt auch unseren Mannschaftsgeist für die Spiele.“