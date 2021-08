Es geht voran beimTV Kattenvenne

Bis Sonntag noch läuft ein dreitägiges Trainingslager, das die Handballer des TV Kattenvenne in heimatlichen Gefilden bezogen haben. Trainer Volker Hollenberg ist in mancherlei Hinsicht sehr zufrieden mit dem Verlauf und den Ergebnissen.

An diesem Wochenende geht es für die Landesliga-Handballer des TV Kattenvenne ans Eingemachte. Seit Freitag läuft ein dreitägiges Trainingslager, in dem es darum geht, die Vorbereitung auf die neue Saison zu intensivieren und das Zusammenwachsen der Mannschaft zu fördern.

Eingebunden in dieses Programm sind drei Testspiele, von denen eines am Samstag ab 16 Uhr gegen die SpVg. Versmold, die beiden anderen am Sonntag gegen den TV Soest und die HSG Ascheberg/Drensteinfurt ausgetragen werden. Zwei fordernde Trainingseinheiten sind diesen Begegnungen vorgeschaltet. Bereits am vergangenen Wochenende hatte der TV Kattenvenne sein erstes Vorbereitungsspiel gegen den TV Bissendorf-Holte II bestritten, das 28:22 gewonnen wurde.

Die Rahmenbedingungen sind geradezu optimal, denn personell schöpft Trainer Volker Hollenberg mit Ausnahme des Verletzten Lukas Ahlert aus dem Vollen. Das liegt auch daran, dass die Spieler der zweiten Mannschaft in die Vorbereitung eingebunden sind. „Somit haben wir eine volle Halle. Das ist eine gute Voraussetzung“, sagt der TVK-Coach, der sich besonders über das Engagement des aus der A-Jugend aufgerückten Torwarts Tim Wiemann freut. Der Youngster stand beim Test gegen die Bissendorfer „Zweite“ über 60 Minuten im Kasten.