HSG Hohne/Lengerich: Die wahre Krönung steht noch aus

Die HSG Hohne/Lengerich ist seit Dienstagabend Meister von Bezirksliga-Staffel 1. Für Daniel Bieletzki und Team soll das indes nur ein erster Schritt gewesen sein. Ziel bleibt der Aufstieg in die Landesliga, der in den Play-offs im Mai realisiert werden soll.

So sehen (Staffel-)Sieger aus: Die HSG Hohne/Lengerich erreichte am Dienstagabend ein erstes Etappenziel, ist nach dem Sieg über Ladbergens Zweite nicht mehr von Platz eins zu verdrängen.

Ein Bierchen. Kurz Innehalten – die HSG Hohne/Lengerich hat am Dienstagabend ihr erstes Etappenziel gepackt: den Meistertitel in Bezirksliga-Staffel 1. Nicht weniger. Vor allem aber nicht mehr, so der Tenor im Anschluss an das 32:19 über den TSV Ladbergen II. „Im Grunde haben wir noch nichts erreicht“, konstatierte Trainer Daniel Bieletzki. „Diese Staffel-Meisterschaft ist kein richtiger Titel.“

Wirklich etwas zu ernten, da hat Bieletzki recht, gibt es für die HSG erst in den Play-offs im Mai, wenn sie gegen den Zweiten der Staffel 2 den Landesliga-Aufstieg ausspielt. „Jetzt wollen wir die perfekte Saison spielen“, formuliert Bieletzki gleich die nächste Wegmarke, die da bedeutet, auch die verbleibenenden vier Partien siegreich zu gestalten. Dem Coach ist freilich sehr daran gelegen, die Spannung in der Phase zwischen vergangenem Dienstagabend und Play-offs hochzuhalten, „um genau diesen Flow zu behalten, den wir uns erarbeitet haben“. Wobei sich der Trainer sicher ist, dass seine Mannen jetzt nicht nachlassen werden. Viel zu charakterfest sei das Team, viel zu ehrgeizig, jedes Spiel zu gewinnen.

Bieletzki rechnet‘s einfach: In zwei Play-off-Spielen sollen zwei Siege her

Auch Bieletzki selbst wird voll durchziehen. In den kommenden Wochen kann der Coach ruhigen Gewissens schonmal den potenziellen Play-off-Gegner studieren. Derzeit läuft es auf Eintracht Coesfeld oder Preußen/Borussia Münster hinaus. „Letztendlich haben wir zwei Spiele und wollen zweimal gewinnen, dann ist das Ding auch durch“, so der Übungsleiter.

Das Spiel, in dem sich die HSG zum Meister krönte, das 32:19 über Ladbergen II, ist so schnell erzählt wie die meisten HSG-Spiele in dieser Saison: Die Gastgeber waren hochkonzentriert, erfüllten also eine Grundvoraussetzung, um ihr volles Potenzial abzurufen, bestraften Fehler des Kontrahenten eiskalt über erste, zweite und dritte Welle, machten also richtig Freude mit ihrem Tempospiel. Das 17:10 zur Halbzeit, mindestens eine Vorentscheidung.

Das Donnerstagstraining gab Bieletzki seinen Schützlingen zur Regeneration frei, „wir sehen uns erst am Samstag wieder“, so der Coach. Ab 19.30 Uhr gastiert sein Team dann beim 1. HC Ibbenbüren II – eine Begegnung, die die Kräfteverhältnisse in der Bezirksliga ganz treffend illustriert: Ibbenbüren ist Zweiter, sah also gegen mehr Gegner gut aus als schlecht, hatte gegen die HSG Hohne/Lengerich im seinerzeit ersten Saisonspiel aber auch nichts zu bestellen: Die Partie ging mit 39:22 an die HSG. „Wir wollen stabiler in der Abwehr stehen und weiter über Gegenstöße zu Toren kommen“, formuliert Daniel Bieletzki ein weiteres, kleines Etappenziel.

HSG Hohne/Lengerich: Dubs (5), Sensen (6), Guttek (1), Dorroch (5), Hart (11), Steinigeweg (1), Volk (3)