Jan-Henrik Huneke wird fünffacher Kreismeister

Für das Schwimmteam von Schwarz-Weiß Lienen stand jetzt ein Saisonhighlight an. Die Kreiskurzbahnmeisterschaften in Ibbenbüren fanden nach zweijähriger Pause wieder statt. Und nach dieser Pause hatten die Schwarz-Weißen im Rennen um die Medaillen in den Jahrgangswertungen und in den offenen Wertungen aller Teilnehmer so einiges mitzureden. Der SWL reiste dafür mit einer guten Besetzung und den Kampfrichterinnen Julia Schmitte, Julia Spanhoff und Jana Epmann an zwei Tagen ins Holsterkamp-Bad.

In der offenen Wertung aller Teilnehmer gehörten die Ältesten im Team zu den besten Schwimmern im Kreis: Allen voran Jan-Henrik Huneke (Jg. 1999), der die gesamte Konkurrenz bei fünf seiner sieben Starts hinter sich ließ. Kreismeister darf er sich nun über 100 Meter und 200 Meter Lagen, 100 und 200 Meter Brust sowie 50 Meter Rücken nennen. Eine ähnlich gute Quote hatte Lea Licher (1997) zu verzeichnen: Vier Starts und drei Siege über 50 und 100 Meter Brust sowie 100 Meter Schmetterling. Auch ihr Bruder Lukas (1990), gleichzeitig Trainer des Teams, freute sich über mehrere Medaillen, auch wenn er seinem Teamkollegen Jan-Henrik oft den Vortritt lassen musste. Über 50 Meter Brust schlug er vor Jan-Henrik an und sicherte sich Silber in guten 35,79 Sekunden. Zudem platzierte sich Lukas noch dreimal auf dem zweiten Rang und holte mehrere Altersklassentitel.

Der Nachwuchs überzeugte auch. Bei den Jungen war es Pelle Brinkmann (2012), der sich bei allen vier Starts durchsetzte. Er nahm seiner Konkurrenz dabei über 50 Meter Freistil und Rücken ganze fünf beziehungsweise zehn Sekunden ab und setzte damit einen Monat vor den Bezirksmeisterschaften ein Ausrufezeichen. Ähnlich erging es Lasse Hansen (2010), der in Rücken starke 03:02,64 Minuten schwamm und sich gleich bei seinem ersten Start über diese Strecke die Qualifikation für die Bezirksmeisterschaften sowie den Kreisjahrgangsmeistertitel sicherte. Auch für Gronau qualifiziert ist Anthony Ruder (2011), der in Ibbenbüren drei Goldmedaillen holte. Ben Dölling war ebenfalls siegreich und wurde über 100 Meter Brust Kreisjahrgangsmeister. Für Frieda Große-Hartlage (2013) waren ihre ersten Kreismeisterschaften ein voller Erfolg. Über 25 Meter Schmetterling, 50 Meter Brust und 100 Meter Lagen konnte sie sich in ihrem Jahrgang durchsetzen. Auch für Mina Dölling, Emmi Brinkmann und Theresa Löchter, die ebenfalls im Jahrgang 2013 an den Start gingen, gab es bei den ersten Kreismeisterschaften Edelmetall. Emmi erschwamm sich zweimal Silber in Freistil und Schmetterling und Mina belegte in Brust Platz zwei. Einen Grund zum Strahlen hatte Theresa, die sich in Brust über die Einzelmedaille (Bronze) freute. Ihre Schwester Emma (2010) verbesserte sich passend zum Saisonhighlight. Über 100 Meter Freistil verbuchte sie mit 01:28,91 Minuten eine neue Bestzeit. Marlene Wittmann (2009) und Nina Hilgemann (2010) rundeten mit Plätzen zwei und drei über 100 Meter Brust das gute Abschneiden des Lienener Teams ab. Beiden gelang dabei eine deutliche Steigerung ihrer Bestzeiten.

Die Schwimmer fiebern nun mit den Vereinsmeisterschaften am 19. November dem nächsten Highlight entgegen. Im Hallenbad Lienen gehen ab 13 Uhr rund 90 Teilnehmer an den Start.