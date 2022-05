Kantersiege en masse

Die heimischen Vertreter in Auf- und Abstiegsrunde der Kreisliga A bleiben in der Spur. Der VfL Ladbergen, SW Lienen und Preußen Lengerich fuhren Siege ein und behalten ihre tabellarischen Ziele fest im Visier.

Wieder auf Kurs: Jonathan Westhoff und der SC Preußen Lengerich bezwangen Brukteria Dreierwalde mit 4:3 und haben Platz vier in der Aufstiegsrunde so gut wie sicher.

Gleich im Anschluss an das sonntägliche Spiel packte sich Stefan Kilfitt ins Auto und machte sich auf nach Kaiserslautern: B+-Lizenz-Fortbildung. Noch am Morgen sei er richtig nervös gewesen in Anbetracht der Frage, wie sich die viereinhalb Stunden Anreise wohl gestalten würden. Würde er den halben Abend damit zubringen, über eine Niederlage zu grübeln. „Die Liga ist schließlich so spannend“, wie Kilfitt anmerkt. Es sollte alles ganz anders kommen – zur großen Freude des Trainers: Mit 8:2 bügelte Kilfitts VfL Ladbergen die Zweite von Teuto Riesenbeck auf deren Grün ab. „Eine Klasse-Leistung der Jungs“, wie Kilfitt nach der Partie bestätigte.

Der gesamte VfL war von Beginn an präsent, ließ wenig zu – und schoss bis zur Pause schon eine Vorentscheidung heraus. Bereits nach zehn Minuten war Flamur Zeqiri erstmals zur Stelle und besorgte das 1:0. Riesenbeck sollte fürs Erste noch Gegenwehr leisten, und so dauerte es bis zur 31. Minute, ehe Simon Richter nach einem Freistoß zur Stelle war und zum 2:0 eindrückte. Zeqiri legte zehn Minuten später das 3:0 nach. Das 3:1 in einem Moment der Unkonzentriertheit (43.), schon Ergebniskosmetik, wie sich wenig später herausstellen sollte.

Denn schon in Minute 48 war Zeqiri mit seinem dritten Treffer zur Stelle. Endgültig gelesen war die Messe dann nach einem Doppelpack (55. und 56.) von Fabian Rahmeyer und Richter – 6:1. Und Ladbergen hatte noch nicht genug, drückte weiter auf Zählbares. Die Folge: zwei Eigentore „der Marke: Muss man erzwingen“, wie Kilfitt sagt. Beim 7:1 übte Richter den entsprechenden Druck aus (71.), beim 8:2 hätte Furkan Payyu parat gestanden (89.). Riesenbeck blieb, wie in Hälfte eins, nur ein Ehrentreffer in der 75. Minute.

„Die nächsten beiden Spiele werden über den Klassenerhalt entscheiden“, sagt SW Lienens Trainer Yannik Lunow mit Blick auf die Duelle mit den Zweitvertretungen der Sportfreunde Lotte und Arminia Ibbenbüren. Dass Schwarz-Weiß diese Endspiele spielen darf, hat es sich auch mit einem Pflichtsieg in Dickenberg erarbeitet. 6:1 siegte der Tabellenvierte der Abstiegsrunde beim Tabellenletzten. „Das einzige, was nicht so gelaufen ist wie gewünscht, war, dass wir in Rückstand geraten sind“, sagt Lunow. Matthieu Buric hatte in der 17. Minute getroffen. Doch SW fand seinen Faden schnell wieder und glich in der 33. Minute durch Max Rosenbusch aus. Julian Lunow stellte noch vor der Pause (43.) auf Führung. Im zweiten Durchgang war es dann die verdientermaßen deutliche Angelegenheit: Dominik Winkler (58.), Merlin Korte (60.), Eimo Smidt (64.) und Nils Peters in der 78. Minute schossen den Endstand heraus.

In der Aufstiegsrunde unterdessen musste Preußen Lengerich personell improvisieren. „Wenn du dann gewinnst, hast du es immer gut gemacht“, sagt Trainer Sascha Höwing nach dem Vergleich mit Dreierwalde. „Aber ich gewinne lieber 2:0 als 4:3.“ Diesen Gefallen tat ihm sein Team nicht. Statt zur Pause mit 4, 5 oder 6:1 vorn zu liegen – Kevin Micke hatte nach zehn Minuten getroffen – klingelte es nach einem Standard im SCP-Gehäuse, der Ausgleich in der 27. Minute durch Robin Steggemann. Gut, dass Micke vor der Halbzeit noch einmal zur Stelle war und das 2:1 markierte (34.). „Wir wissen, dass wir viele Tore schießen können, aber wir dürfen nicht so viele kassieren, wenn man irgendwann mal über einen Aufstieg reden will“, sagt Höwing mit Blick auf den Dreierwalder Doppelpack durch Maik Tepe und Felix Benighaus in den Minuten 60 und 62 – den die Preußen ihrerseits mit einem Doppelschlag konterten, als Timo Zimmermann und Oral Dogru trafen (72. und 73. Minute).