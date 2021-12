Kilfitt-Elf in Derby-Ekstase: VfL Ladbergen zwingt Preußen Lengerich in die Knie

„Derbysieger! Derbysieger! Hey! Hey!“, schallte es gegen 16.30 Uhr aus dem hüpfenden Mannschaftskreis der VfL-Spieler. An deren weißen Trikots waren die vergangenen 90 Minuten abzulesen: Sie haben sich aufgerieben, haben gekämpft, an sich geglaubt und sich belohnt – 2:1 (1:1) gewonnen gegen Preußen Lengerich. Der Spitzenreiter war geschlagen, der Endstand für jedermann gut zu sehen – auf der neuen digitalen Anzeigentafel der Ladberger, die ein gönnerhafter Spender möglich machte.

Dass es kein besseres Ergebnis für die Einweihung der acht Quadratmeter großen Anzeige gibt, da sind sich alle im Heidedorf drüber einig. Pünktlich zum Anpfiff hörte dann auch der Regen auf – freie Bahn für ein Derby, das bekanntlich seine Fans anzieht: Sowohl die Ladberger als auch die Lengericher hatten ihre Lager mobilisiert. Besonders in Hälfte zwei – fragt man bei den Lengerichern nach – kam der Schiedsrichter ins Kreuzfeuer. Unglückliche Entscheidungen, darunter eine fragwürdige Elfmetersituation brachten Preußen-Coach Sascha Höwing nach dem Spiel zum Kochen – sein erster Sprint nach Abpfiff ging direkt zum Unparteiischen: „Das war heute eine ganz schlechte Schiedsrichter-Leistung. Er war klar überfordert. Das habe ich ihm nach Abpfiff auch gesagt.“

Die Leistung des Schiris ausgeblendet, sprach Höwing seine Mannschaft an: „Wir haben Chancen ohne Ende, da müssen wir auch welche machen.“ Bisher ungeschlagen marschierten die Preußen durch die Liga, zuletzt feierten sie drei Siege am Stück. 49 Tore und neun Siege waren vor dem Derby ein ordentliches Pfund. Von der Niederlage an der Königsbrücke, so ist Höwing überzeugt, lasse man sich nicht unterkriegen: „Wir waren klar die bessere Mannschaft und das wissen wir auch.“

Anders sieht es wenig überraschend die Gegenseite. VfL-Coach Stefan Kilfitt gab kein Sonderlob raus: „Das war eine astreine Mannschaftsleistung. Ich bin vom ersten bis zum letzten Mann auf alle stolz.“ Mete Yilmaz in der 19. und Flamur Zeciri in der 79. Minute machten die Treffer für die Gastgeber, für Lengerich glich Goalgetter Martin Fleige nach 21 Minuten mit seinem 23. Saisontreffer aus: Nach Konter sah der Stürmer, dass VfL-Schlussmann Levin Lukas zu weit vor seinem Tor stand. Das ließ er sich nicht zweimal sagen – ein Heber zum Ausgleich und der Torjubel Richtung Bank folgte.

Bemerkenswert: Die Ladberger ließen die Köpfe nicht hängen, Timon Marcel Will trieb das Spiel immer wieder nach vorne an, Simon Ulrich Richter arbeitete gut nach hinten mit und eroberte den ein oder anderen wichtigen Ball. Trotzdem: Nach vorne ging in der zweiten Hälfte nicht mehr viel, die einzige Chance wurde eiskalt verwandelt – manchmal braucht es eben nicht allzu viel, um ein Derby zu entscheiden.

Nachgefragt bei VfL-Coach Kilfitt sind es genau diese Spiele, die das Salz in der Suppe sind: „Wir haben uns in der Woche noch mit dem Mannschaftsrat zusammengesetzt und an die wichtigen Punkte appelliert: Es ist ein Derby, es ist der Spitzenreiter – mehr Motivation geht doch gar nicht.“

Das alles in Energie, Kampfgeist und puren Willen umgewandelt ergab einen Dreier, auf den im Vorfeld wohl nur die kühnsten Optimisten Geld gewettet hätten.