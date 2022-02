Ladbergen gegen Lienen am Ende der Glückliche

Der VfL Ladbergen hat das Derby gegen Schwarz-Weiß Lienen für sich entschieden – nach einem kunterbunten Spielverlauf im Stadion an der Königsbrücke. Mit dem Sieg schiebt sich der VfL in der Tabelle der Kreisliga A vorbei am Lokal-Kontrahenten.

Gut 70 Zuschauer fanden sich trotz widrigen Wetters im Stadion an der Königsbrücke in Ladbergen ein, um das A-Liga-Derby zwischen dem VfL Ladbergen und SW Lienen zu sehen. Achtfach wurde hier im Laufe der kommenden 94 Minuten eingeschenkt – siebenmal in Halbzeit zwei. Es endete positiv für den VfL, der mit 5:3 siegte.

Nach der ersten Hälfte war das noch nicht abzusehen. In den ersten 30 Minuten hatten die Gäste den besseren Zugriff aufs Spiel. Lienens Spielertrainer Yannik Lunow traf in der 45. Minute mit einem 30-Meter-Freistoß aus dem rechten Halbfeld zum 0:1 in die Maschen – der Wind hatte dem Ball wohl die entscheidende Drehung mitgegeben. So ging es in die Pause.

Richter läutet den zweiten Durchgang ein

Kalt erwischte es die Gäste unmittelbar nach dem Wechsel: Simon Richter erzielte direkt nach Wiederanpfiff aus dem Gewühl den Ausgleich. Das geschockte Lienen verlor eine Minute später abermals Ladbergens Kapitän aus den Augen, da klingelte es schon wieder: 2:1. Zwei Minuten später verwertete abermals Lunow eine Flanke in die Spitze und schloss aus fünf Metern zum 2:2 ab. Wenig später traf Julian Haarlammert aus fünf Metern zum 3:2. Einen Freistoß verwertete Flamur Zeciri kompromisslos aus kurzer Distanz zum 4:2.

Sollte das die Entscheidung? Nein – Lienens Eimo Smidt nutzte einen Freistoß, um den Ball anschließend flach ins linke Toreck zum 4:3 zu versenken. Den Schlusspunkt setzte dann aber der VfL: Julian Haarlammert umrundete sowohl Gegenspieler als auch Torwart und erzielte das 5:3.

Lunow sieht in Teilen das Lienen von vor der Winterpause

Ladbergens Trainer Stefan Kilfitt wusste um die Brisanz der Partie: „Es war ein Derby, da kann man nicht schön spielen. In der ersten Halbzeit fehlte uns im Abschluss einfach die entscheidende Idee, der entscheidende gute Ball. Wir haben uns nicht verrückt machen lassen, auch nach dem 0:1. Im Mittelfeld bekamen wir schließlich Zugriff und dadurch sind wir immer wieder gefährlich geworden.“

Lienens Spielertrainer und zweifacher Torschütze Yannik Lunow: „Über 35 bis 40 Minuten machen wir es echt gut, gehen dann auch glücklich, aber nicht unverdient in Führung. Kalt erwischt wurden wir nach der Halbzeit. Das war wieder wie Lienen vor der Winterpause. Jeder Schuss des Gegners ein Treffer.“

Tore: 0:1 Lunow (45.), 1:1, 2:1 Richter (46., 47.), 2:2 Lunow (49.), 3:2 Haarlammert (57.), 4:2 Zeciri (69.), 4:3 Smidt (80.), 5:3 Haarlammert (86.)