Lienen trennt sich von Trainerduo

Nach dem eher holprigen Start in die Saisonvorbereitung sollte bei SW Lienen nach dem 5:3 (5:0)-Testspielsieg beim FC Bissendorf am Freitagabend und dem 3:2 (1:0)-Erfolg gegen den TuS Glane am Sonntagabend eigentlich eitel Sonnenschein herrschen beim heimischen A-Ligisten. Doch dem ist nicht so. Das beherrschende Thema in der Lienener OEG Arena war am Sonntag die Trennung von Trainer Ralf Krons und dessen „Co“ Hendrik Gerseker, die der Verein am Tag zuvor vollzogen hat.

Jetzt Angebot wählen und direkt weiterlesen! Digital Basis alle Artikel & Fotostrecken auf wn.de frei

inklusive aller WN+ Inhalte

WN-Apps für Smartphone und Tablet

monatlich kündbar Digital Premium für Zeitungsabonnenten alle Artikel & Fotostrecken auf wn.de frei

inklusive aller WN+ Inhalte

WN-Apps für Smartphone und Tablet

WN ePaper

montags - sonntags informiert Digital Premium Aktionsangebot für Neukunden alle Artikel & Fotostrecken auf wn.de frei

inklusive aller WN+ Inhalte

WN-Apps für Smartphone und Tablet

WN ePaper

inklusive Prämie

endet automatisch