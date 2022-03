Lottes Rückfahrt mit leeren Händen

Das dürften quälend lange drei Stunden gewesen sein, auf die sich die Sportfreunde Lotte gegen 17 Uhr aus Aachen aufmachten. Ohne Punkte und ohne sich eine nennenswerte Chance in 90 Minuten erspielt zu haben, ging es für den SFL-Tross am Samstagnachmittag heimwärts – 0:1 bei Alemannia Aachen. Die Sportfreunde hatten gefightet und defensiv wenig zugelassen, waren aber offensiv umso fahriger gewesen. „Wer sich die Chance holt, gewinnt das Spiel“, fasste es Trainer Andy Steinmann im Anschluss an die Partie zusammen. Tatsächlich war der goldene Treffer von Tim Korzuschek die dickste von auch nur drei Aachener Gelegenheiten gewesen. Er sollte genügen, um die Sportfreunde zu bezwingen und sie auf acht Zähler zu distanzieren, womit auch der Lotter Abstand zum rettenden Ufer erwähnt wäre, wenngleich SFL noch ein beziehungsweise zwei Spiele in der Hinterhand hat.

Am Samstagnachmittag waren beide Teams anfangs darauf bedacht, keine Fehler zu machen, sie begannen vorsichtig und stellten den Kontrahenten erst im mittleren Drittel des Feldes, neutralisierten sich. Vorwärts blieb es vor allem aus Lotter Sicht beim zaghaften Versuch, wobei anzumerken wäre, dass die Sportfreunde im ersten Durchgang auf den völlig ramponierten Teil des Tivoli-Rasens spielen mussten. „Wir haben manchmal falsche Entscheidungen getroffen und haben Emre, Robert und Jaro (Aydinel, Nnaji und Lindner; d. Red.) zu oft allein gelassen“, resümierte Andy Steinmann darüber hinaus.

Folgenschwere Wechsel

Die Alemannia hatte die bessere Hälfte des Grüns zu beackern und war schon gefährlicher, wenn auch vornehmlich im Anschluss an Standards. Den ersten Knall – es ging ans Aluminium – gab es nach 18 Minuten: Manasse Fionouke segelte unter einer Hereingabe her, das Leder tickte auf und Oluwabori Falaye köpfte an den Pfosten – aus abseitsverdächtiger Position. Womit der erste Durchgang, abgesehen von ein paar Aachener Halbchancen, auch schon erzählt wäre.

Folgenschwer indes die Wechsel zum zweiten Durchgang. Steinmann musste Karam Han rausnehmen, der sich ein dickes Schienbein eingehandelt hatte, „unseren bis dato zweikampfstärksten Spieler, der viele zweite Bälle geholt hat“. Aachen indes brachte Tim Korzuschek für Ergün Yildiz. Und Ersterer, vier Minuten auf dem Platz, stand auf Flanke von Jannis Held genau richtig und schob zum 1:0 für die Hausherren ein (49.). „Hätten wir das Tor gemacht, hätten die gezittert ohne Ende“, fasst Steinmann die Tragweite des Treffers zusammen – nur eben aus Lotter Sicht.

Denn etwa ein Weckruf für smartere Offensivbemühungen war das 0:1 nicht. In den entscheidenden Momenten spielte Lotte den Ball in den Fuß des Gegners. Bezeichnend, wie Erhan Yilmaz nach 78 Umdrehungen einen Freistoß aus aussichtsreicher Position flach ins Toraus kegelte. Besser, wenn auch nicht perfekt, machte es Lars Oeßwein im Gegenzug. Er hämmerte die Kugel aus halbrechter Position von der Strafraumgrenze an die Latte. So richtig konkret wurde es dann nur noch einmal, als sich die Kontrahenten in der Nachspielzeit in einer Rudelbildung gegenüberstanden, an deren Ende Alemannias Ersatztorwart Luka Losic die Rote Karte sah. Dann war Schluss am Tivoli.