Mögen die Spiele beginnen

In der Kreisliga A geht die Saison in die heiße Phase, Auf- und Abstiegsrunde wollen gespielt werden. Im unteren Part des Tableaus stehen sich SW Lienen und der VfL Ladbergen gleich im Derby gegenüber. Preußen Lengerich trifft auf Dörenthe.

Als einen für die Spannung „coolen Modus“ bezeichnet Yannik Lunow, Trainer von SW Lienen, den Split der Kreisliga in Auf- und Abstiegsrunde. „Wobei ich es natürlich cooler fände, wenn wir in der anderen Gruppe spielen würden“, wie Lunow noch mit einem Lachen anfügt – zumal er dann um das Privileg gebracht wäre, noch ein Derby gegen den VfL Ladbergen spielen zu dürfen. Beide Teams stehen sich am Sonntag um 15 Uhr in Lienen gegenüber, und wenn jetzt die Devise „Jedes Spiel ein Endspiel“ gilt, dann ist es das sonntägliche Aufeinandertreffen allemal. Es geht im Duell des Tabellenfünften mit dem -vierten unmittelbar um den begehrten vierten Rang, der zu einem weiteren Jahr Kreisliga A berechtigen würde.

Lotte, zumindest, wenn mit Regionalligaspielern verstärkt, und Steinbeck betrachtet Lunow am ehesten als Kandidaten für den Klassenerhalt, Gegenüber Stefan Kilfitt glaubt derweil, dass es Velpe-Süd schwer haben dürfte, Selbigen noch zu realisieren, zumal als eine erste Mannschaft, die nicht auf Unterstützung von oben bauen kann.

Vor dem Derby bringen beide Trainer die Achtung vor dem Gegenüber zum Ausdruck, Kilfitt sagt, Lienen sei „eine superstarke Mannschaft, ähnlich wie wir immer für eine Überraschung gut“, Lunow hebt die Offensivpower des VfL hervor, gerade ein Simon Ulrich Richter gehöre eigentlich nicht in die Abstiegsrunde. Eben dieser Richter könnte dann am Sonntag auch gleich mal nicht mitspielen, hinter ihm steht noch ein verletzungsbedingtes Fragezeichen. Ansonsten ist die Personallage rosig beim VfL Ladbergen, und auch Lienen sieht Licht am Ende des Tunnels. „Allmählich können die Jungs wieder auf ihren angestammten Positionen spielen“, freut sich Lunow.

Mit dem Abstieg muss sich Preußen Lengerich spätestens seit Ende der Qualifikationsphase nicht mehr beschäftigen, der Club bestreitet am Sonntag (ab 15 Uhr) gegen den SC Dörenthe Spiel eins in der Aufstiegsrunde.

Die größte Hoffnung von Trainer Sascha Höwing? „Dass die Saison nicht durch den Umstand entschieden wird, wer die wenigsten Corona-Fälle hat.“ Die Ausgangslage des eigenen Teams bezeichnet der Übungsleiter des Tabellenvierten mit einem Lachen als „nicht hoffnungslos“. „Wir haben gezeigt, dass wir in Bestbesetzung mit jeder Mannschaft auf Augenhöhe sein können“, so Höwing, dem am Sonntag Oral Dogru mit Gelb-Rot-Sperre fehlen wird sowie gegebenenfalls der eine oder andere kranke Akteur.