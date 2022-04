Preußen zum Topspiel nach Mettingen

Am zweiten Spieltag der Finalrunden in der Kreisliga A kommt es gleich mal zum Spitzenspiel zwischen Eintracht Mettingen und Preußen Lengerich. Lienen hat derweil Laggenbecks Zweite zu Gast, während Ladbergen Lotte II empfängt.

Lass dich herzen: Im Hauptrunden-Duell mit Mettingen hielt Lengerichs Schlussmann Tim Kipp den Sieg fest, als er in der 95. Minute einen Strafstoß parierte.

Es ist der gerade zweite Spieltag in der Finalrunde der Kreisliga A, und schon entfaltet das Format seinen ganzen Charme: Am Sonntag ab 15 Uhr empfängt Eintracht Mettingen den SC Preußen Lengerich, Zweiter gegen Dritter, ein absolutes Spitzenspiel, auf das der Zuschauer im normalen Turnus mit Hin- und Rückserie noch eine Zeitlang hätte warten müssen. „Man kennt sich noch“, sagt Preußen-Trainer Sascha Höwing denn auch, zurückblickend auf das Duell beider Teams vor gerade dreieinhalb Wochen, als Lengerich 2:1 siegte.

Höwing erwartet einen Gegner, der mitspielen wollen wird, „wobei man ihn nicht mitspielen lassen darf“, wie der Coach sagt. „Wenn man sie an bestimmten Stellen des Platzes machen lässt, kann man sie nicht mehr verteidigen.“ Fußballerisch sieht Höwing Mettingen gar mit dem besten Gesamtpaket daherkommend. „Wir dürfen uns keine unnötigen Ballverluste erlauben, sonst liegst du wie im Hinspiel direkt hinten. Und wir müssen unsere Chancen nutzen – das werden nicht so viele sein wie gegen Dörenthe.“

Saisonentscheidenden Charakter unterdessen misst Höwing der Partie nicht bei. Selbst bei einer Niederlage liege man nur vier Punkte hinter Mettingen, „und dafür sind noch zu viele enge Spiele zu spielen“. Ob die Preußen auf den zuletzt erkrankten Martin Fleige bauen können, ist noch offen.

Yannik Lunow, mit Schwarz-Weiß Lienen selber Teil der Abstiegsrunde, pflichtet Sascha Höwing in einem Punkt bei: Am zweiten Spieltag der Finals entscheidet sich noch rein gar nichts. Auch nicht, wenn SW am Sonntag ab 15 Uhr gegen Cheruskia Laggenbeck II gewänne und den Tabellenvorletzten auf zwölf Punkte distanzierte. „Ich weiß selber, wie es gehen kann, dass du eine Serie startest, gerade, wenn du mit dem Rücken zur Wand stehst“, sagt Lunow. Vor Selbstvertrauen strotzt sein Team trotzdem, hat das Ziel ausgegeben, jedes Spiel zu gewinnen. Bei diesem Vorhaben steht Lunow der Kader der Vorwoche zur Verfügung, von Jannik Sieckmann abgesehen. Der könnte sich gegen Ladbergen einen Kreuzbandriss zugezogen haben.

Der VfL Ladbergen bekommt es am Sonntag (ebenfalls ab 15 Uhr) mit der zweiten Mannschaft der Sportfreunde Lotte zu tun und damit mit der Wundertüte der Liga. Stets schwebt über den Spielen von SFL die Frage, ob sich das Team gravierend verstärkt mit Akteuren aus der Regionalliga-Mannschaft. „Wir müssen was holen“, sagt Ladbergens Trainer Stefan Kilfitt nichtsdestotrotz, gilt es doch, den Anschluss an die Sportfreunde zu halten (aktuell drei Punkte Rückstand). Verzichten muss Kilfitt auf Julian Haarlammert (Leiste), Marcel Witzke (Gelb-Sperre) und Leon Dürbaum (Schulter).