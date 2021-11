Sieg mit Zähnen und Klauen verteidigt

Die Landesliga-Handballer des TV Kattenvenne lieferten den Zuschauern im Spiel gegen Vorwärts Gronau einen echten Krimi. Am Ende gab es ein Happy-End.

Kattenvennes Marek Peters erzielte fünf Treffer aus dem rechten Rückraum, womit der Linkshänder einige Anteil am 27:26-Sieg seiner Mannschaft hatte

Es war kurz vor 20 Uhr am Samstagabend, als es kein Halten mehr gab. Soeben hatte der heimische Handball-Landesligist TV Kattenvenne eine geradezu dramatische Schlussphase mit einem 27:26 (13:13)-Sieg gegen Vorwärts Gronau zu einem berauschenden Ende geführt, da mussten Mannschaft und Trainer in der Sporthalle am Ölberg vor die Tribüne treten, um den Erfolg gemeinsam mit den Fans auszukosten. „Wir wollen die Mannschaft sehen“, schallte es von den Rängen, und das siegreiche Team ließ sich dann auch nicht lange bitten.