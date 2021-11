Sorgen vor dem Auswärtsspiel

Es ist das einzige Spiel in der Landesliga, Staffel 3, an diesem ansonsten spielfreien Wochenende. Aber der Stellenwert der Begegnung zwischen dem SC Arminia Och­trup und dem TV Kattenvenne wird beim Blick auf die Tabelle deutlich. Mit einem Sieg in der Sporthalle am Schulzentrum Ochtrup könnten sich die Schützlinge von Trainer Volker Hollenberg am Samstagabend (Anwurf 18 Uhr) von Rang zehn auf Platz sieben verbessern. Die Ochtruper würden im Fall eines Erfolges gar auf Rang vier springen.

