Sportfreunde Lotte gehen beim Restart gegen Schalke baden

Als hätten die Sportfreunde Lotte nicht schon lang genug auf ihren ersten Einsatz nach der Winterpause warten müssen, begann die Begegnung mit Schalkes Zweiter mit fünfminütiger Verspätung. Dann allerdings war die Steinmann-Elf voll da, präsent, griffig, gedankenschnell – und feierte einen Start, wie ihn sich kein Weiß-Blauer schöner hätte ausmalen können. Bereits nach sieben Minuten vollendete Cedric Euschen eiskalt zum 1:0 für die Gäste.

Beiden Teams war das Bemühen anzusehen, den Ball flach halten und schnell spielen zu wollen. Genau das sollte dem Schalker Nachwuchs zunächst zum Verhängnis werden. Wie von Andy Steinmann prognostiziert, eröffnete die Defensive der Blau-Weißen risikoreich – Emre Aydinel sprintete ins Schalker Aufbauspiel, legte quer auf Euschen, der Rest ist bekannt.

Nach Lotter Anfangsoffensive kippt das Spiel

Auf ganz ähnliche Art – hohes Anlaufen über die wieselflinken Aydinel und Maximilian Franke – erarbeiteten sich die Sportfreunde in der Folge ein Übergewicht. Das indes kippte, als sich bei den Lottern ihrerseits Fehler im Aufbau einschlichen. Statt seine schnellen Spitzen zu finden, landete das Leder jetzt immer häufiger direkt bei denen der Knappen, die ihrerseits rasant aufzogen – und nicht lang fackelten. Léo Scienza kam an den Ball, legte – nicht wirklich attackiert – quer auf Rufat Dadashov, dessen Schuss in Billardmanier bei Kerim Calhanoglu landete, der dann unhaltbar für Michael Luyambula vollendete (21. Minute)

Das Momentum war jetzt auf Seiten der Hausherren, die zu Chancen im zwei-Minuten-Takt kamen. Nach einem Fehlpass von Han gab Calhanoglu herein, was Nelson Amadin in der Mitte knapp verpasste, zwei Umdrehungen später verzog Scienza knapp. So musste ein Schuss aus der zweiten Reihe zum Schalker Führungstreffer herhalten: Scienza überwand Luyambula per Aufsetzer (36. Minute).

Zweite Hälfte als Spiegelbild der ersten

Lotte hatte sich das Spiel aus der Hand nehmen lassen – machte nach der Pause jedoch klar, die Partie nicht etwa kampflos abschenken zu wollen. Zumal die Gäste jetzt ihr Rezept aus der Anfangsviertelstunde wiederfanden und Maximilian Franke, Hakim Traoré und Co. ins Spiel brachten. Die dickste Gelegenheit zum Ausgleich vergaben Exaucé Andzouana und Emre Aydinel im Gedränge des Schalker Strafraums nach einer Stunde.

Apropos eine Stunde: Die Lotter Offensive sollte abermals nur 15 Minuten währen. Der zweite Durchgang mutierte zusehends zu einem Spiegelbild des ersten – nur ohne ein Tor für die Sportfreunde. Zu Mitte der Halbzeit, in Minute 71, spitzelte Schalkes Dadashov das Leder noch knapp am Kasten vorbei, ehe Lotte nach einem individuellen Fehler endgültig ins Hintertreffen geriet. Luyambula nahm einen langen Ball vor dem Strafraum an, wagte sich in den Zweikampf mit Scienza – und verlor diesen. Der Schalker Aktivposten konnte ebenso unbedrängt einschieben (74.) wie Dadashov vier Minuten später – 1:4, die Messe war gelesen.