Sportfreunde Lotte präsentieren Trainer am Sonntag

Was nebulös begann, nimmt konkrete Formen an: Am Sonntag werden die Sportfreunde Lotte ihren Trainer für die kommende Oberliga-Spielzeit präsentieren. Nicht mehr mit von der Partie sein wird dann Timo Brauer, der den Verein verlässt.

Nach dem Abstieg in die Fußball-Oberliga stehen die Sportfreunde Lotte für die kommende Saison noch ohne einen Trainer da. Das wird sich am Sonntag, 22. Mai, ändern.

Es begann in dieser Woche mit einer geheimnisvollen Nachricht in den sozialen Netzwerken. Irgendetwas solle am Sonntag in Lotte passieren. Am Donnerstag wurde es schon mal etwas konkreter. „Wir haben die ein oder andere personelle Veränderung mitzuteilen und laden euch ab 13 Uhr auf die Haupttribüne in die Wels-Lounge ein“, teilte der Verein mit.

Etwas mehr Licht ins Dunkel brachte der dritte Vorsitzende Oliver Kreienbrink. „Im Rahmen des Frühjahrsempfangs werden wir den neuen Trainer präsentieren. Für unsere Fans wird es Bier und Wurst geben.“

Mit welchem Coach SFL in die neue Saison geht, verriet Kreienbrink allerdings noch nicht, sodass es bis Sonntag spannend bleiben wird. Ein Kandidat, um den es schon während der abgelaufenen Spielzeit Gerüchte gegeben hat, soll Heiner Backhaus sein.

Derweil steht nach den Wechseln von Dominique Domröse (geht zum SV Rödinghausen) und Emre Aydinel (zum SC Wiedenbrück) ein weiterer Abgang fest. Kapitän Timo Brauer, der von 2019 bis 2022 drei Jahre lang die Fußballschuhe für die Sportfreunde Lotte schnürte, wird den Verein nun definitiv verlassen. Wohin es den 32-Jährigen Brauer zieht, ist dagegen derzeit noch unklar.