Start nach Maß für die HSG

Die ersten beiden Punkte in der Handball-Landesliga sind auf dem Konto, sicher eingelagert und souverän eingefahren. Beim 25:15 (12:7)-Erfolg über Arminia Ochtrup hatten die Trainer der HSG Kattenvenne/Lengerich naturgemäß wenig bis nichts an dieser ersten Saisonvorstellung auszusetzen. Dass die Auftakt-Bilanz von Volker Hollenberg dann trotz des deutlichen Ergebnisses doch ein wenig reserviert ausfiel, lag bestenfalls an „Kleinigkeiten, an denen wir in der Offensive noch arbeiten können“, so Hollenberg. Details, an denen in den kommenden Wochen gefeilt werde, „die Zeit haben wir“ – im Großen und Ganzen allerdings, „war das ein sehr guter Auftakt für uns – mit zwei Punkten, die uns sehr gut tun.“

Ein uneingeschränktes Lob verdiente sich vor allem die Defensive, die den Arminen nur wenig Raum zur Entfaltung bot – mit einem glänzend aufgelegten Christian Köhnsen als Rückhalt zwischen den Pfosten, der den gegnerischen Schützen immer wieder den Zahn zog. Allein vier Siebenmeter entschärfte die Nummer 22 der HSG. „Das war eine hervorragende Leistung. Auch deswegen fiel der Sieg vielleicht etwas höher aus, als es dem Spiel entsprach“, so Hollenhorst, „verdient war er aber auf jeden Fall.“ Im Angriff übernahmen allen voran Frederik Grune und Mikel Hart mit jeweils fünf Treffern die Verantwortung – früh waren die Weichen auf den ersten Saisonzweier gestellt.

Welchen Aufschluss dieser erste Eindruck von der Liga auf Strecke erlaubt, ist noch offen. „Ich sehe Ochtrup als Team, dass wie wir eher gegen den Abstieg spielen wird“, so Hollenhorst. „Darum tun uns diese Punkte im direkten Vergleich besonders gut.“

Diesen Auftaktsieg nimmt Hollenhorst zudem als wichtigen Motivationsschub für die bevorstehenden Aufgaben. „Jetzt können wir mit einem guten Gefühl am kommenden Wochenende nach Vreden fahren.“ Mit jedem weiteren Spiel werden sich die Geheimnisse und Kräfteverhältnisse in der Landesliga weiter lüften. Unverrückbar sind allerdings die ersten beiden Zähler auf der Habenseite.

Tore: Grune (5), Hart (5), Postert (3), Segger (3), Osterbrink (3), Dubs (2), Volk (2), Steinigeweg (2)