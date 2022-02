TGK Tecklenburg gewinnt hitziges Derby gegen TuS Recke mit 4:1

Um es vorweg zu sagen, der 4:1-Sieg für TuS Graf Kobbo Tecklenburg am Sonntag im Bezirksliga-Derby gegen den TuS Recke ist verdient. Für Gesprächsstoff sorgten eher die „Begleitumstände“ eines hitzigen und mitunter auch nickeligen Spiels, die in einer Ampelkarte, einer Roten Karte und gleich mehreren Rudelbildungen mündeten.

Während die Gelb-Rote Karte gegen den Tecklenburger Jost Knippenberg wegen wiederholten Foulspiels in der 81. Minute in die Kategorie „kann passieren“ fällt, handelte sich Alessio Wilms beim Stand von 4:1 in der 87. Minute einen völlig unnötigen Platzverweis ein. Nach einem Zweikampf mit Daniel Kammerzell packte der Kobbo-Mittelfeldspieler seinen Kontrahenten und stieß ihn unsanft zu Boden. Klare Sache: Rot.

Fußball gespielt wurde auch. Insbesondere vom TuS Graf Kobbo Tecklenburg. Während die Hausherren gleich drin waren in der Partie, fand Recke überhaupt keine Bindung zum Spiel. „In der ersten Halbzeit waren wir gar nicht da, haben nicht das umgesetzt, was wir uns vorgenommen haben und waren auch nicht aggressiv genug“, äußerte Trainer Thomas Mersch.

Kobbo legt stark los und trifft früh

So gingen die Kobbos in der 16. Minute durch Arton Balja in Führung. Auch danach blieben die Hausherren tonangebend, stießen immer wieder gefährlich in die Box. Tugay Gündogan und Till Guttek verpassten jedoch mehrfach einen erfolgreichen Abschluss. Zur Pause hätte es höher als 1:0 stehen können.

Besser machten es die „Bienemänner“ in der 62. Minute: Nach einem Freistoß von Gündogan stand Yalcin Emekci völlig frei und köpfte zum 2:0 ein. Zwei Minuten später versuchte es René Heeke, der die fünfte gelbe Karte sah, auf der anderen Seite aus der Distanz. Es war der erste Recker Torschuss. Als dann in der 71. Minute Tom Bovenschulte nach einem Freistoß von Nabilaye Bangoura zum 2:1 traf, kamen Erinnerungen an das Hinspiel hoch. Damals lag der TuS auch mit 0:2 zurück, drehte das Spiel dann noch in einen 3:2-Sieg. Das sollte am Sonntag nicht so sein.

Nur fünf Minuten nach dem Anschlusstreffer schraubte sich Gündogan hoch und vollendete nach einem erstklassigen Konter eine Maßflanke von Lucas Hottenträger per Kopf zum 3:1. Und die Hausherren machten es noch einmal mit Köpfchen. Nach einer Ecke von Gündogan stand Alessio Wilms richtig und vollendete zum 4:1-Endstand. „Wir haben ein sehr, sehr gutes Spiel gemacht“, freute sich Trainer Klaus Bienemann.

TGK Tecklenburg: Schell – Große-Wördemann, Emekci, Neitzert, Hoge - Knippenberg – Wilms, Guttek (46. Hottenträger), Samanci (76. Mentrup) – Balja, Gündogan

TuS Recke: Klemusch – Schrameyer (46. Große Sundrup), T. Bovenschulte, Hatke, Donnermeyer – Kourouma (70. Kammerzell), Heeke, Tenberg (18. Wolf), Strotmann – Bangoura, L. Bovenschulte

Tore: 1:0 Balja (17.), 2:0 Emekci (62.), 2:1 T. Bovenschulte (71.), 3:1 Gündogan (75.), 4:1 Wilms (79.

Gelb-Rot: Knippenberg, wiederholtes Foulspiel (81.)

Rot: Wilms, Tätlichkeit (87.)