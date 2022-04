Welchen Platz erntet Kobbo?

Topspiel-Wochen für den TuS Graf Kobbo Tecklenburg: Zum Auftakt in eine echte Serie von Spitzenspielen gastiert am Sonntag der SC Greven 09 in Tecklenburg. Aus den Ausführungen von Trainer Klaus Bienemann spricht gehöriger Respekt.

Spargelzeit, Erdbeerzeit – in April, Mai und Juni wird hierzulande echter Hochgenuss geerntet. Passend dazu bricht auch in der Fußball-Bezirksliga die Ernte an, auch und vor allem für den TuS Graf Kobbo Tecklenburg. In den kommenden drei Spielen warten in Greven, Burgsteinfurt und Ibbenbüren Teams aus unmittelbarer Tabellennachbarschaft auf den TuS, Spiele, die wohl über eine Frage richten werden: Krönt die Mannschaft eine in jüngster Vergangenheit überragende Spielzeit mit einer ebenso überragenden Abschlussplatzierung? Bis auf Platz eins – Albachten ist weg – ist ja noch alles möglich für Kobbo. Kann der TuS seinen Höhenflug also auch in den Spitzenspielen fortsetzen?

Ein erstes Endspiel um die besten Plätze der Klasse steht am Sonntag ab 16 Uhr am Kahlen Berg an. Dann kommt mit Greven 09 der aktuelle Tabellenzweite nach Tecklenburg, und Klaus Bienemann hofft, dass sein Team passend zur tollen Konstellation aus seiner kleinen Delle raus ist, die eine Niederlage in Hauenhorst und ein Remis in Münster mit sich brachte. Ergebnisse, die eng einhergingen mit personellen Problemen auf Seiten der Kobbos. In dieser Hinsicht ist für Sonntag mit leichter Besserung zu rechnen, kehren doch sowohl Felix Große-Wördemann als auch Julian Lüttmann in den Kader zurück und dürften auch Gianluca Hoge und Patrick Neitzert wieder zur Verfügung stehen. Dafür droht es Till Guttek, ein Gesicht der letzten Wochen, nicht rechtzeitig aus dem Urlaub heim zu schaffen, Daniel Lein und Jost Knippenberg sind ebenfalls verhindert.

Offensivpower gegen Offensivpower

„Ich erhoffe mir ein Spiel auf Augenhöhe“, formuliert Klaus Bienemann vorsichtig. Er weiß um die eigene Offensivstärke, die Greven vor Aufgaben stellen kann. Er weiß aber auch um das Potenzial des Gegners, der den besten Angriff der Liga stellt mit seinen 73 Saisontoren in 26 Spielen. „Ich glaube, Greven kann gar nicht anders, als offensiv Fußball zu spielen“, sagt Bienemann. „Das könnte ein Spektakel geben, das wir im besten Fall so kanalisieren, dass wir am Ende vorne sind.“

Zwei Faktoren seien gegen 09 maßgeblich: „Du musst richtig gut verteidigen“, nennt Bienemann Punkt Nummer eins. Was passieren kann, wenn dies nicht gelingt, bekam Kobbo im Hinspiel zu spüren, als es nach 37 Minuten mit 0:2-Toren hintenlag. Faktor zwei: „Du musst ihnen weh tun, in die Tiefe gehen und dort für Gefahr sorgen“, sagt Bienemann. Was passieren kann, wenn dies gelingt, erfuhr der TuS gleichfalls im Hinspiel. Von der 38. Minute an drehte er das Spiel, Till Guttek eröffnete mit dem Anschlusstreffer, Tugay Gündogan doppelt sowie Julian Lüttmann stellten spät auf 4:2. „Das Spiel ist eine besondere Herausforderung für die Jungs, von der Motivation her spannend“, sagt Klaus Bienemann.