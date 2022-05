Zweimal Landesmeister

Am Samstag ging es für die Sportlerinnen der RSG um die Qualifikation zur deutschen Hallenradsportmeisterschaft der Schüler und natürlich um die begehrten Landesmeistertitel.

Dieser hochklassige Wettkampf wurde von der RSG „Teuto“ Antrup-Wechte in der Dreifachsporthalle Lengerich ausgerichtet. Früh am Morgen starteten 18 Sportlerinnen in diesem wichtigen Wettkampf – unterstützt wurden sie vom RSG-Fanclub.

Zu Beginn fuhren die 4er- Einradmannschaften der Schülerinnen. Dieses Teilnehmerfeld war insgesamt mit den sechs besten Mannschaften aus NRW besetzt, darunter vier Mannschaften der RSG, ein Team aus Lieme und eines aus Oberhausen.

Zunächst ging die Mannschaft mit Carlotta Menebröcker, Matilde Kunze, Marle Kipp und Clara Telljohann an den Start. Die Mädels präsentierten eine wirklich schöne Kür mit einer tollen Haltung, mussten jedoch einige Abzüge in Kauf nehmen, weil sie bei einigen Übungen leider die Quer- und Längsachse der Fahrfläche vertauschten (vierter Platz mit 44,26 Punkten).

In Anschluss ging die vierte Mannschaft mit Antje Akamp, Mara Schruff, Annika Hugenroth und Fiona Kämper an den Start. Auch diese Mannschaft hatte leider mit der Unterscheidung der Quer- und Längsachsen zu kämpfen. Am Ende erreichten die Mädels mit einer tollen Verbesserung ihrer Körperhaltung auf dem Einrad 39,22 Punkte (Platz sechs).

Nun gingen Lotta Lange, Frauke Akamp, Jette Lier und Alina Schröer an den Start. Die Mädels waren sichtlich nervös. Konnten sich dann aber zu Beginn ihres Startes gut fokussieren und fuhren eine wirklich schöne Kür und wurden dafür mit einer neuen Bestleistung von 91,56 Punkten belohnt (Platz zwei).

Als vorletzter Starter ging die erste 4er Mannschaft der RSG auf die Fahrfläche. Jana Löllmann, Leonie Baumkamp, Marieke Schmidt und Greta Rakemann präsentierten eine starke Kür. Jedoch mussten zwei Sportlerinnen bei einer Übung ihr Einrad verlassen. Trotz alledem wurden sie mit 101,81 Punkten und dem Landesmeistertitel belohnt.

Nach der Pause ging es mit den 6er-Einradmannschaften weiter. In dieser Kategorie gingen drei Vertretungen an den Start, davon zwei Mannschaften der RSG „Teuto“ Antrup-Wechte. Zunächst durfte die sechste Mannschaft mit Laura Schröer, Frauke Akamp, Lotta Lange, Marle Kipp, Carlotta Menebröcker und Greta Rakemann ihr Können unter Beweis stellen. Leider vertauschten die Mädels bei zwei Übungen, die mit einer hohen Punktzahl eingeordnet sind, die Achsen, sodass sie dafür große Abzüge in Kauf nehmen mussten. Darüber hinaus wurde am Ende des Programmes die Zeit enorm knapp, sodass nicht alle der 25 Übungen in den vorgeschriebenen fünf Minuten präsentiert wurden. Mit 57,89 Punkten verpasste die Mannschaft leider knapp die 60-Punkte-Grenze, um es auf die Rangliste für die Qualifikation zur deutschen Meisterschaft zu schaffen. Doch etwas enttäuscht nach ihrem Start, fieberten die Mädels aber nun mit ihren Vereinskolleginnen mit. Jana Löllmann, Marieke Schmidt, Antje Akamp, Leonie Baumkamp, Alina Schröer und Jette Lier fuhren ihr Programm wirklich sehr konzentriert und mussten nur wenige Abzüge hinnehmen, sodass sie eine tolle Punktzahl von 84,27 ausfahren konnten. Damit sicherten sie sich außerdem den begehrten Landesmeistertitel.

Nun geht es für die beiden Landesmeister im 4er- und 6er-Einradsport, sowie der zweiten 4er-Einradmannschaft der RSG am 11. Und 12. Juni zur deutschen Hallenradsportmeisterschaft. Nun wollen die Trainerinnen die nächsten Wochen nutzen, um noch mal an einigen Feinheiten mit den Sportlerinnen zu arbeiten, um sich bestmöglich auf der DM präsentieren zu können. „Eine wirklich tolle Leistung, dass sich drei unserer Mannschaften für die deutsche Meisterschaft qualifiziert haben“, bestätigen die Trainerinnen. Die RSG „Teuto“ Antrup-Wechte schickt als einziger Verein in ganz Deutschland drei Einradmannschaft ins Rennen. Hut ab!

An diesem Wochenende geht es für einen Teil der Schülerinnen und Schüler und Junioren-Sportlerinnen um den Gewinn der Pokalendrunde in Lemgo. Am Sonntag müssen die Daumen für sechs Mannschaften der RSG gedrückt werden. In der Hoffnung, dass sie einige Pokale mit nach Lengerich bringen können.