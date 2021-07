Covid-Verdachtsfall bei den Sportfreunden

Lottes Neuzugang Luis Allmeroth (re.) und die Sportfreunde Lotte haben sich an diesem Wochenende vorsorglich in Quarantäne begeben, nachdem ein Covid-Verdachtsfall in der Mannschaft aufgetreten ist. Das für heute geplante Testspiel beim SC Spelle-Venhaus fällt deshalb aus.

Foto: Manfred Mrugalla