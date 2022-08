„Da wird Mentalität gefragt sein“

Foto:

Der Start in die neue Saison war etwas holprig und extrem heiß – aber erfolgreich. Mit 1:0 setzten sich die Preußen bei Westfalia Hopsten durch. Martin Fleige traf – und setzt da an, wo er in der vergangenen Serie aufhörte. Nun gastiert am Sonntag Bezirksliga-Absteiger SC Hörstel an der Münsterstraße. Mit einem weiteren Sieg stünde Lengerich was die nackte Punktzahl angeht nach zwei Spielen besser da als nach drei Akten im Vorjahr, damals standen fünf Zähler auf der Habenseite. „Wir haben nichts zu verschenken“, sagt Trainer Sascha Höwing. Wohl wahr, nur muss er am Sonntag (15 Uhr) ganz schön improvisieren. Magere zwölf Spieler stehen ihm aus seinem 25-Mann-Kader zur Verfügung. Die Verletztenliste ist groß, außerdem fehlen urlaubs- und berufsbedingt Kicker. Und zu allem Überfluss haben die Preußen seit Donnerstag einen Coronafall in ihren Reihen. Selbst die drei A-Junioren, die hochgezogen wurden, sind angeschlagen. Höwing wird sich bei der Reserve bedienen müssen. Aber: „Wir lassen uns nicht unterkriegen, haben die Qualität, um Hörstel schlagen zu können. Wir gehen aus meiner Sicht als Favorit ins Spiel.“ Hörstel war beim Comeback in der A-Liga zuletzt mit 1:7 gegen den Meisterschaftsanwärter SV Büren untergegangen. Ähnlich überraschend wie Absteiger Cheruskia Laggenbeck in Dörenthe (0:6). „Wir werden eine gute Truppe stellen“, so Höwing. Am kommenden Sonntag geht es für die Preußen nach Steinbeck.