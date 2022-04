Den Fluch hinter sich lassen

Für die Sportfreunde Lotte geht es am Samstag (14 Uhr) bei RW Ahlen darum, einen Fluch zu brechen. Die vergangenen vier Partien verlor das Team von Coach Tim Wendel-Eichholz allesamt mit 0:1. Die Niederlagen in Oberhausen und gegen Rödinghausen fallen unter die Kategorie „erwartbar“, während die verlorenen Duelle beim FC Wegberg-Beeck und gegen den KFC Uerdingen einen faden Beigeschmack haben. „Wir können das alles nicht mehr ändern, schauen nach vorne“, sagt der Coach vor der Reise ins westliche Münsterland – angeschlagen. Der 33-Jährige ist in Quarantäne, ihn hat das Virus erwischt. Noch ist unklar, ob er im Ahlener Wersestadion überhaupt auf der Bank Platz nehmen darf. Möglich, dass er sich am Samstagmorgen frei testen darf. Die Einheit am Freitag leitete Jens Tiemann-Gorny, der ebenso kränkelte wie Torwarttrainer Fynn Müller. Fallen auch sie aus, müsste eventuell Kapitän Tim Brauer das Coaching übernehmen.

Personaldecke denkbar dünn

Kein Zustand, schon gegen Rödinghausen hatten die fast schon abgeschlagenen Sportfreunde nur 15 Spieler im Kader. Corona und diverse verletzte Kicker sorgten dafür, dass Wendel-Eichholz kaum echte Alternativen bei der Aufstellung blieben. Und die Lage hat sich nicht wesentlich verbessert, möglich, dass sich zwei Spieler zurückmelden. „Dafür machen es die Jungs gut, sie ziehen mit“, lobt der Trainer, der nach wie vor an den Klassenerhalt glaubt. „So lange rechnerisch alles möglich ist, schreibe ich uns nicht ab.“

Die englischen Wochen haben Kräfte gekostet, den Kader enorm ausgedünnt. Die anfängliche Euphorie nach dem Trainerwechsel mit den Erfolgen über Borussia Mönchengladbach II (2:0) und beim Bonner SC (2:0) ist verfolgen, aktuell beträgt der Rückstand ans rettende Ufer neun Zähler (Schalke II).

Lange hingen auch die Ahlener inmitten des Abstiegssumpfes. In den vergangenen Wochen hat sich das Team von Trainer Andreas Zimmermann stabilisiert, der jüngste Erfolg unter der Woche gegen die Reserve aus Gelsenkirchen (3:2) spülte den Ex-Zweitligisten bis auf den zehnten Platz. Sechs Punkte brauchen die Wersestädter in den ausstehenden sechs Partien mindestens noch, um sicher die Klasse zu halten. Im Hinspiel hatten die Sportfreunde unter anderen Voraussetzungen mit 4:1 die Nase vorn. Ein Träumchen. „Mir würde schon ein dreckiges 1:0 reichen. Hauptsache wir gewinnen“, sagt Wendel-Eichholz. Wohl wissend, dass der Gang am Ostersamstag kein leichter wird.