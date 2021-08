Die Karten werden neu gemischt

In der Regionalliga West beginnt am Freitagabend die Saison 2021/22. Für die Sportfreunde Lotte ist es die elfte Saison in der 4. Liga.

Auftakt in der Regionalliga West / Für die Sportfreunde Lotte ist es die elfte Saison in der Viertklassigkeit

Mit dem Spiel zwischen dem SV Lippstadt 08 und dem SC Wiedenbrück wird am Freitagabend die Saison 2021/22 der Regionalliga West eröffnet. Die Sportfreunde Lotte schafften im Jahr 2008 den Sprung in die Viertklassigkeit. Unterbrochen von einem dreijährigen Intermezzo in der 3. Liga zwischen 2016 und 2019 gehen die Blau-Weißen mit dem Auswärtsspiel bei der U 23 von Fortuna Düsseldorf am Samstag in ihre elfte Regionalliga-Saison.