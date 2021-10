Die Zeichen der Zeit nicht erkannt

Einen Kampf auf Biegen und Brechen hatte Lottes Trainer Andy Steinmann im Punktspiel gegen den Bonner SC versprochen, doch was seine Mannschaft bei der verdienten 0:2 (0:1)-Niederlage gegen das bisherige Tabellen-Schlusslicht der Regionalliga West abgeliefert hatte, war eine einzige Enttäuschung. Die Zuschauer, die am Samstagnachmittag zu Hause geblieben waren, hatten wohl ein gutes Gespür dafür, weshalb sie es taten. Lotte präsentierte sich in diesem Abstiegsduell auf allen Ebenen wie ein zahnloser Tiger. Ohne Biss. So kann man keine Spiele gewinnen. Die Einstellung stimmte vorne und hinten nicht. Wie Trainer Andy Steinmann den blutleeren Auftritt seiner Truppe in der Pressekonferenz dann auch noch schönzureden versuchte, setzte dem traurigen Schauspiel die Krone auf.

