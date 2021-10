Eine Sache des Respekts

„Wir müssen das Gaspedal weiter durchtreten. Der Monat Oktober hält viele Spiele für uns parat, aus denen wir nicht als Verlierer vom Platz gehen sollten“, sagt Lottes Trainer Andy Steinmann. Den ersten Teil dieses Auftrages haben die Sportfreunde mit dem 1:0-Sieg gegen Alemannia Aachen am vergangenen Freitag erfüllt. Gewiss fällt auch das Nachholspiel beim KFC Uerdingen 05, das die Blau-Weißen am Mittwochabend im Velberter Stadion an der Bahnhofstraße bestreiten, in diese Kategorie.

