Erfolg im siebten Anlauf?

Regionalliga West: Sportfreunde Lotte wollen nach sechs Niederlagen in Serie endlich wieder punkten

Lotte

Nach sechs Niederlagen in Serie wollen die Sportfreunde Lotte endlich wieder punkten in der Regionalliga West. Mit RW Ahlen treffen die Sportfreunde allerdings auf eine Mannschaft, die im Moment das hat, was den Lotteranern fehlt: Selbstvertrauen.

Von Heiner Gerull