Gegen alle Widerstände ankämpfen

Es gibt in mancherlei Hinsicht Ansatzpunkte, die Gesprächsstoff liefern vor dem Punktspiel der Regionalliga West zwischen den Sportfreunden Lotte und dem Bonner SC. Am Donnerstag ereilte die Blau-Weißen mit der Verletzung von Keeper David Buchholz die nächste Hiobsbotschaft. Gleichwohl gilt es, sich von derlei Einflüssen frei zu machen und gegen alle Widerstände anzukämpfen. „Es gibt keine Ausreden mehr“, bringt es SF-Trainer Andy Steinmann auf den Punkt. „Wir haben elf Mann auf dem Platz, die Gas geben können. Und das ist das, was ich am Samstag sehen will.“

