Gegen VfB einiges gutzumachen

Es war nicht alles schlecht, was die Sportfreunde Lotte bei 1:2-Auftaktniederlage bei der U 23 von Fortuna Düsseldorf abgeliefert hatten, allerdings reichte es nicht zu einem Punktgewinn. Das Versäumte will der Fußball-Regionalligist nun im ersten Saison-Heimspiel gegen den VfB Homberg nachholen.

Ekelig und abgezockt, das waren die Attribute, die den Sportfreunden Lotte das Leben in der vergangenen Regionalliga-Saison schwer gemacht hatten, wenn es gegen den VfB Homberg ging. Gegen die lange Zeit als Mitbewerber um den Klassenerhalt spielenden Duisburger setzten die Sportfreunde in 2020/21 sowohl das Hin- als auch das Rückspiel in den Sand. Höchste Zeit also, es erfolgreicher zu gestalten.