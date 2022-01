Hakim Traoré wechselt von Osnabrück nach Lotte

Dürfte in Lotte zu deutlich mehr Spielpraxis kommen als beim VfL Osnabrück: Hakim Traoré wechseltt aus der dritten in die vierte Liga.

Die Sportfreunde Lotte vermelden den ersten Neuzugang im Jahr 2022. Vom Nachbarn VfL Osnabrück wechselt Angreifer Hakim Traoré ans Lotter Kreuz. Der Vertrag zwischen dem 20-Jährigen und dem VfL Osnabrück wurde in beiderseitigem Einvernehmen aufgelöst. Weitere Lotter Zugänge könnten noch in dieser Woche folgen.

Nach zehn Jahren beim VfL verlässt Hakim Traoré, der nach seinem Wechsel von Rasensport Osnabrück alle Jugendmannschaften im Nachwuchsleistungszentrum durchlaufen hat, den VfL. Am ersten Spieltag der aktuellen Saison feierte der 20-Jährige sein Profidebüt im Heimspiel gegen den MSV Duisburg.

„Für einen jungen Spieler wie Hakim ist Spielpraxis ein elementarer Grundstein zur Weiterentwicklung. Diese konnten wir ihm beim VfL nicht garantieren. Dementsprechend können wir seinen Wechselwunsch nachvollziehen. Mit der Vertragsauflösung entsprechen wir damit dem Wunsch des Spielers“, erklärt VfL-Sportdirektor Amir Shapourzadeh.

Andy Steinmann über Traoré: „Dürfte noch ganz wichtig für uns werden“

„Ich bin dem VfL sehr dankbar für lehrreiche und tolle zehn Jahre. Für meine Entwicklung habe ich mich aber entschieden, nach Lotte zu wechseln, um Spielpraxis in der Regionalliga zu sammeln“, so Hakim Traoré zu seinen Wechselgründen.

Lottes Trainer Andy Steinmann ist froh über die Verpflichtung Traorés, mit dem er seit längerem in Kontakt steht: „Hakim ist topfit und kann uns auf jeden Fall weiterhelfen. Ihm fehlt sicherlich Spielpraxis, aber mit seiner Körperlichkeit und seinem Tempo dürfte er noch ganz wichtig für uns werden.“ Denkbar, dass der Flügelstürmer schon am Samstag gegen Preußen Münster (14 Uhr Stadion am Autobahnkreuz) in der Startelf steht. Stand jetzt, ist das Spiel nicht gefährdet.