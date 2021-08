Kreuzbandriss – Lotte monatelang ohne Sansar

Die schlimmsten Befürchtungen haben sich bestätigt. Die Sportfreunde Lotte müssen monatelang ohne Cinar Sansar auskommen, nachdem beim 26-Jährigen ein Kreuzbandriss diagnostiziert wurde. Sansar hatte sich im Pokalspiel gegen den Karlsruher SC am Montag nach einem Kopfballduell mit dem Karlsruher Fabio Kaufmann verletzt, als er sich bei der Landung auf dem Rasen das Knie verdreht hatte. Sansars Part auf der linken Seite der Abwehrkette wird beim Regionalliga-Auftakt der Sportfreunde mit dem Spiel bei der U 23 von Fortuna Düsseldorf am Samstag Jakob Duhme einnehmen. „Wir müssen dennoch nachverpflichten“, kündigte Trainer Andy Steinmann am Donnerstag an. Seinen Worten nach seien auch schon Spieler angeboten worden. Dennoch wollen die Sportfreunde abwarten und abwägen, welcher Kandidat der geeignete ist. „Wir haben noch bis zum 31. August Zeit“, sagte Steinmann am Donnerstag.