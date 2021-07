Lotte wieder im Wettkampfmodus

Binnen eines Tages ist viel passiert beim Regionalligisten SF Lotte. Nachdem ein PCR-Test am Montag bei den Spielern einen negativen Befund lieferte, kann Trainer Andy Steinmann wieder auf einen größeren Teil seines Mannschaftskaders zurückgreifen. Und nicht nur das Verstärkungen kündigen sich an.

Am Montag hätte es allenfalls dazu gereicht, um eine Hallenfußball-Mannschaft aufzubieten, weil Trainer Andy Steinmann gerade mal sechs Feldspieler zur Verfügung standen. Doch binnen eines Tages ist viel passiert bei den Sportfreunden Lotte. Nur noch vier Akteure befinden sich in häuslicher Quarantäne, sodass der heimische Fußball-Regionalligist am Mittwoch das Testspiel beim Oberligisten TuS Haltern austragen kann. Anstoß ist um 19 Uhr in der Halterner Stauseekampfbahn. Dann sind auch fünf Gastspieler dabei. Es geht voran bei den Blau-Weißen, die sich ab sofort wieder im Wettkampfmodus befinden.