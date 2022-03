Lotter Mini-Serie reißt am Niederrhein

Erster Dreier daheim in 2022? Check. Erster Auswärtssieg im neuen Jahr? Check. Erster Punktgewinn gegen ein Top-fünf-Team? In Arbeit. Die Mini-Serie der Sportfreunde Lotte ist am Mittwochabend bei einem spielstarken Rot-Weiß Oberhausen gerissen. RWO siegte mit 1:0.

Tim Wendel-Eichholz und Jens Tiemann-Gorny hatten die in Bonn siegreiche Formation nur an einer Stelle geändert: Drilon Demaj stürmte für Emre Aydinel.

Mit Stürmen war jedoch vorerst wenig für die Sportfreunde. Lotte spielte es defensiv, ließ Oberhausen bis hinter der Mittellinie machen. Dennoch: Im Lotter Strafraum brannte es im ersten Abschnitt von Halbzeit eins mehrmals lichterloh. Den größten Schock hatte SFL gleich in der vierten Minute zu überstehen: Jerome Propheter durfte am Sechzehner Schalten und Walten und steckte auf den einlaufenden Jan-Lucas Dorow durch – Pfosten. Acht Zeigerumdrehungen später tänzelte Shaibou Oubeyapwa durch den Strafraum, seinen Schuss blockte Luis Allmeroth in höchster Not. Kurz darauf musste Allmeroth schon wieder einspringen. Nils Winter hatte Dorow bedient. Wiederum zehn Minuten später kam Oubeyapwa auf Winter-Flanke am Fünfer frei zum Kopfball, legte Sven Kreyer einen Abschluss auf die Latte (27. Minute).

Als die Partie abflacht, kommt Oubeyapwa

Dann indes bekam Lotte die Partie immer besser in den Griff, ließ jetzt auch in Strafraumnähe weniger zu. Nicht von irgendwo hatte Robert Nnaji in der 37. Minute aus der Nahdistanz die beste SFL-Gelegenheit, sein Kopfball kullerte vorbei. Schiedsrichter Jörn Schäfer schaute schon auf die Uhr, da prüfte Dorow Lottes Keeper Jhonny Peitzmeier noch einmal per Kopf. Halbzeit. Durchatmen. Präparieren für Oberhausener Dauerdruck.

Denn der Tabellenfünfte verzagte nicht etwa, sondern suchte sein Heil weiter im Vorwärtsgang. Der gerade eingewechselte Anton Heinz setzte einen Kopfball neben das Gehäuse (48.), Oubeyapwa scheiterte an Peitzmeier. Die fürs Erste dickste Chance hatten indes die Sportfreunde Lotte in der 58. Minute, als Justin Heekeren im letzten Augenblick vor dem herannahenden Exaucé Andzouana klärte. Die Begegnung war im Abflachen begriffen, als Timo Brauer eine Flanke vor die Füße von Oubeyapwa klärte und der aus 22 Metern flach einschoss (73.) – das 1:0. Als Emir Terzi sieben Minuten später taktisch foulte und Gelb-Rot sah, war der Zug aus Lotter Sicht im Grunde abgefahren.

Rot-Weiß Oberhausen: Heekeren – Stappmann (46. Heinz), Öztürk, Klaß – Winter, Oubeyapwa, Propheter, Buckmaier (72. Boesen), Dorow (82. Lenges), Fassnacht – Kreyer (90. Rexha)

Sportfreunde Lotte: Peitzmeier – Richter, Brauer, Allmeroth, Terzi – Nnaji (66. Traoré), Yilmaz (88. Fionouke), Euschen (72. Han), Franke – Andzouana, Demaj (61. Lindner)

Tore: 1:0 Oubeyapwa (73.)

Gelb-Rot: Terzi