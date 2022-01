Lottes Test gegen Rostock abgesagt

Corona – was sonst? Am Freitagabend kurz vor Mitternacht ereilte Andy Steinmann, Trainer der Sportfreunde Lotte, die Nachricht: Testspielgegner Hansa Rostock U 23 würde die Reise ans Lotter Kreuz nicht antreten – im Umfeld der Mannschaft waren Personen positiv getestet worden, die Betroffenen hatten sich daraufhin in Quarantäne begeben, Rostock kam nicht mehr auf die nötige Anzahl an Akteuren. „Das ist Mist, aber da muss natürlich jeder Verständnis für haben“, sagt Steinmann. Er lässt am Samstag intern Elf gegen Elf spielen – und hofft auf zwei (weitere) Tests: Am Dienstag soll gegen BW Hollage getestet werden, wenn es die Corona-Verordnungen in Niedersachsen zulassen, für Samstag suchen die Sportfreunde noch einen Gegner.