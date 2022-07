Mit diesen Sportfreunden ist zu rechnen

Die Sportfreunde Lotte sind zurück auf dem Rasen – zunächst mal nur zum Training. Und in dieser ersten Einheit am frühen Mittwochabend schickte Neu-Coach Fabian Lübbers satte 26 Spieler aufs Grün.

Die Sportfreunde Lotte schwitzen wieder. Am Mittwoch bat der neue Trainer Fabian Lübbers seine Mannschaft zur ersten Übungseinheit. Und es war ein ganzer Pulk, der da über den Platz fegte. „Das war ein guter Aufgalopp. In der Mannschaft steckt viel Potenzial“, freut sich der Coach. 26 Spieler begrüßte Lübbers zur Premieren-Einheit. Darunter waren bereits 13 Akteure, die unter Vertrag stehen, sowie 13 Gastspieler.

Aus dem Kader der vergangenen Saison bleiben Torhüter Michael Luyambula, Konstantinos Keissoglou, Jaroslaw Lindner und höchstwahrscheinlich auch Niklas Determann. Neben den bereits feststehenden Neuzugängen Leon Gino Schmidt und Addy Menga haben sich am Dienstag und Mittwoch sieben weitere Spieler an die Sportfreunde gebunden: Luis Hillemeier (SC Paderborn U21, 20, Torwart), Daniel Grgic (SC Paderborn U21, 21, rechter Verteidiger), Dario Bezerra-Ehret (Bonner SC, 23, zentrales Mittelfeld), Bo-Börge Drath (Germania Egestorf, 21, rechter Verteidiger), Nao Oriyama (Brinkumer SV, 24, Mittelstürmer), Elias Kourouma (Preußen Münster 2, 22, Verteidiger), und Emre-Can Agil (SF Lotte U19, 18, linkes Mittelfeld).

Auch im Trainerteam um Chefcoach Fabian Lübbers hat sich einiges getan. Aus Lippstadt hat er als Co-Trainer Andrea Miceli (46) mitgebracht, der vornehmlich für Scouten und Gegner-Analyse zuständig ist. Als Torwart-Trainer steht ab sofort David Buchholz zur Verfügung. Er tritt in Lotte nach 2012 bis 2014, 2016 bis 2018 und Herbst 2021 bereits sein viertes Engagement an. Gesucht wird noch ein zweiter Co-Trainer.

Komplett-Umbruch auch für Lotter Verhältnisse

Ein heftiges Kommen und Gehen ist in Lotte keine Seltenheit, das hat es in den vergangenen Jahren immer wieder gegeben. Ein solcher Komplett-Umbruch aber ist auch am Autobahnkreuz neu. Nach dem Abstieg aus der Regionalliga haben 22 Akteure den Verein verlassen. 15 Spieler haben bereits einen neuen Verein gefunden, sieben sind noch auf der Suche.

Trainer Fabian Lübbers möchte mit einem 20- bis 24-köpfigen Kader inclusive zweier Torhüter arbeiten. Und das semi-professionell. Die Spieler stehen im Studium oder gehen einem Beruf nach, Lübbers beraumt aber auch immer wieder Vormittags-Einheiten an. Bis zum ersten Spieltag am 14. August bittet er neben Regenerationsphasen zu satten 36 Trainingseinheiten. Acht Mal lässt er die Mannschaft gleich zweimal täglich schwitzen. „Eine gute Fitness ist der Grundstein von allem“, sagt er.

Als harten Hund will sich der 30-Jährige, der bis zur vergangenen Saison selbst noch beim SV Lippstadt aktiv war, nicht bezeichnen. Er steht für Ballbesitzfußball, bevorzugt dabei das schnelle Spiel mit einem hohen Angriffspressing. „Ich setze auf leidenschaftliche Fußballer“, gibt er als Credo aus. „Über eine gute Positionierung wollen wir den Gegner 90 Minuten unter Druck setzen.“

Aber Fabian Lübbers weiß, dass die Mannschaft nach diesem Radikal-Umbruch Zeit benötigt. „Wir werden als ehemaliger Regionalligist sicherlich als Liga-Favorit gelten. Aber wir stellen eine komplett neue Mannschaft mit bis zu 19 Neuzugängen zusammen. Wir fangen also quasi bei Null an. Wir müssen die Vorbereitungszeit gut nutzen und uns Step für Step weiter entwickeln.“ Das erste Testspiel steigt am nächsten Donnerstag, 7. Juli, in Billerbeck gegen die U23 von Schalke 04.

Fabian Lübbers weiß, dass eine schwierige Aufgabe auf ihn wartet, und das gleich bei seiner ersten Trainerstation. Dieser Herausforderung will er sich stellen. Dabei ist er überzeugt, dass sein Alter, er zählt gerade erst 30 Lenze, kein Problem darstellt. „Wir sind alle Fußballer“, sagt Lübbers, „und wir wollen alle gewinnen. Und das können wir nur gemeinsam.“ Er traut sich zu, die Sportfreunde nach zuletzt vier mageren Jahren mit zwei Abstiegen wieder auf den Erfolgspfad zu bringen.

Kommen und Gehen und Bleiben Foto: Abgänge: Peitzmeier (FC St. Pauli 2), Allmeroth, Traoré (beide SV Lippstadt), Minz (TSV Havelse), Sprekelmeyer (nach Leihende zurück zum VfL Osnabrück), Fionouke (SV Straelen), Duhme (FCE Rheine), Domröse (SV Rödinghausen), Brauer (TVD Velbert), Franke (nach Leihende zurück zum SC Verl), Andzouana (Alemannia Aachen), D. Demaj (BW Lohne), Aydinel (SC Wiedenbrück), Nnaji (1. FC Bochholt), Terzi (vereinslos), Kim, Sansar, Amer, Han, Richter, Yilmaz, Euschen (alle unbekannt)



Zugänge: Hillemeier, Grgic (beide SC Paderborn U21), Schmidt (Holstein Kiel), Menga (BSV Rehden), Bezerra Ehret (Bonner SC), Drath (Germania Egestorf), Oriyama (Brinkumer SV), Kourouma (Pr. Münster 2), Agil (eigene U19)



Bisheriger Kader

Tor: Luyambula, Hillemeier

Abwehr: Determann, Grgic, Drath, Kourouma

Mittelfeld: Schmidt, Keissoglou, Ehret, Agil

Angriff: Menga, Lindner, Oriyama ...