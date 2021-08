Sache der Physis und des Kopfes

Drei Monate ist es her, als sich Preußen Münster und die Sportfreunde Lotte im Finale um den Westfalenpokal gegenüberstanden. Es ist eine relativ kurze Zeitspanne, in der sich aber eine Menge verändert hat – in erster Linie im Lager der Sportfreunde. Allein schon deshalb ist die Ausgangslage beim Wiedersehen der beiden Clubs am Mittwochabend im Punktspiel der Regionalliga West im Stadion an der Hammer Straße eine andere als noch im Mai.

