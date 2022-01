SF Lotte auf Schalke im ersten von 18 Endspielen

Die Sportfreunde Lotte sind zurück im Ligabetrieb – mit Verspätung, was zur Folge hatte, dass SF gleich wieder auf einen Abstiegsplatz rutschte. Gegen die zweite Garde von Schalke soll gleich zum Start ein Sieg her.

Am besten wie im Hinspiel: Exaucé Andzouana und die Sportfreunde Lotte bezwangen Schalkes Zweite im August mit 2:0. Am Samstag soll (oder muss?) ein weiterer Sieg her.

Genau dort stehen, wo man aktuell steht... – der zweite Teil der Spielzeit 2021/22 ist gerade eine Woche alt, da müssen die Sportfreunde Lotte ihr Restsaison-Ziel schon wieder korrigieren. Weil der Regionalligist seinen Vergleich mit Münster am vergangenen Wochenende absagen musste und der Bonner SC gegen Straelen punktete, rutschte Lotte vom letzten Nicht- auf den ersten Abstiegsplatz – und genau da wollen die Sportfreunde selbstredend nicht stehen. Umso mehr juckt es Trainer Andy Steinmann, den geschilderten Zustand umgehend wieder zu beheben: bei der Reserve des FC Schalke 04 am Samstag ab 14 Uhr.

Jedes Spiel ein Endspiel, hatte Steinmann in der Winter-Vorbereitung ausgerufen. Und Schalke ist eines dieser Endspiele, das seine Elf nach Ansicht ihres Coaches gewinnen muss. „Den Druck müssen wir uns schon machen“, sagt Steinmann. Zumal es gegen die Knappen nicht nur darum geht, in der Tabelle Abstand nach unten zu schaffen, sondern auch, den Weg nach oben zu verkürzen. „Wir wollen Schalke da mit reinholen“, wie Steinmann sagt – mit einem Sieg könnte Lotte auf drei Punkte rankommen (bei zwei Spielen weniger), bei einer Niederlage wäre S04 erstmal auf neun Zähler weg.

Wundertüte U23

Was weder etwas an der Lotter Zielsetzung für Schalke ändert noch an der für den Rest der Saison, ist der Umstand, dass es im Falle eines Abstiegs von Fortuna Düsseldorf aus der 2. Liga nur vier reguläre Absteiger aus der Regionalliga West geben würde. „Ich weiß das, ja“, sagt Andy Steinmann, „aber wir selbst müssen zusehen, mehr als einen Platz vor den Abstiegsrängen zu stehen. Das ist das Ziel. Wenn das nicht klappt, kann man am Ende immer noch auf andere schauen.“

Der Lotter Konkurrent dieses Spieltags, Schalke 04 II, kommt für vieles in der Regionalliga infrage, weil er die typische U23-Wundertüte ist. Am vergangenen Wochenende fidelten die Blau-Weißen mit einem 13-Mann-Kader die Zweitvertretung von Borussia Mönchengladbach mit 4:1 ab. Weil sie es gegen BMG so gut machte, ist es zumindest wahrscheinlich, dass Trainer Torsten Fröhling gegen die Sportfreunde eine ähnliche Elf aufbietet. Was Steinmann überdies weiß: „Das ist eine klare U23, die Fußball spielen will. Schalke versucht, flach zu eröffnen, und geht damit ein gewisses Risiko“, so der Coach, dessen Außenbahnspieler Hakim Traoré oder Maximilian Franke (Steinmann: „Die Tendenz geht zu Hakim“) und Emre Aydinel im Idealfall bereits hier dazwischengrätschen.

Verzichten muss Lotte in Gelsenkirchen lediglich auf Drilon Demaj, der seit Kurzem aber schon wieder voll trainiert, sowie auf Cinar Sansar (Kreuzbandriss). Neuzugang Jaroslaw Lindner kommt für einen Kurzeinsatz infrage.

Unterdessen haben die Sportfreunde den Vertrag mit Florent Berisha aufgelöst. Der Innenverteidiger wechselt in die Regionalliga Nord, wo er sich bei seinem neuen Club (noch nicht bekannt) mehr Spielzeit erhofft. Einen neuen Innenverteidiger hat Lotte im Auge – noch bis Montag bleibt Zeit, Vollzug zu melden.