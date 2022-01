SF Lotte bei BW Hollage ungefährdet zum 3:0 im Testspiel

Die Tatsache, in diesen Tagen der Pandemie ein Testspiel absolvieren zu können, ist nicht unbedingt selbstverständlich. Diese Erfahrung machte Regionalligist SF Lotte am Samstag, als das Spiel gegen die U 23 von Hansa Rostock abgesagt wurde. Am Dienstag durfte Trainer Andy Steinmann die Seinen denn endlich aufs Feld lassen – beim Bezirksligisten BW Hollage gab es nach 90 Minuten ein ungefährdetes 3:0 (2:0). „Mit dem Auftreten bin ich zufrieden“, befand Steinmann, „nur nicht mit der Torausbeute“. Kapitän Timo Brauer besorgte nach 15 Minuten auf Flanke von Emre Aydinel das 1:0, ehe Aydinel selbst traf (38.). Im zweiten Abschnitt legte Cedric Euschen das 3:0 nach (60.). Munter mit mischte in der Innenverteidigung Firat Tuncer, zuletzt beim ZFC Meuselwitz unter Vertrag. Der 26-Jährige könnte die erhoffte Verstärkung in der Defensive sein. Vor dem Auftakt in der Meisterschaft im neuen Jahr gegen Preußen Münster am 22. Januar sucht Lotte für Samstag noch einen Testspielgegner.