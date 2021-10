SF Lotte immer tiefer in der Krise

Bei den Sportfreunden Lotte schrillen die Alarmsirenen. Mit der 1:2-Niederlage gegen den FC Wegberg-Beeck ist die Mannschaft von Trainer Andy Steinmann im Abstiegskampf angekommen. Beunruhigend ist, dass derzeit nicht absehbar ist, wie die Mannschaft da unten rauskommen will.

Lottes Mannschaftskapitän Timo Brauer (am Ball), hier gegen den Wegberger Jan Bach, hatte in der 79. Minute Pech, als sein Schuss vom gegnerischen Keeper pariert wurde.

Die sportliche Talfahrt der Sportfreunde Lotte setzte sich auch im zweiten Teil der Heimspiel-Trilogie am Samstagnachmittag fort. Anstatt sich nach der eine Woche zuvor erlittenen Niederlage nun gegen den FC Wegberg-Beeck „aus dem Loch zu holen“, wie es Trainer Andy Steinmann zuvor gefordert hatte, folgte mit dem 1:2 (0:1) gegen die Wegberger der nächste Tiefschlag. Die Frage, die sich am Ende stellte, lautete: Gegen wen wollen die Sportfreunde Lotte in der Regionalliga eigentlich noch ein Spiel gewinnen?