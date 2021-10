SF Lotte: Nun fällt auch noch Buchholz aus

Neue Hiobsbotschaft bei den Sportfreunden Lotte: Nachdem zuvor bereits die beiden Torhüter Jhonny Peitzmeier und Michael Luyambula verletzungsbedingt ausgefallen waren, ereilte am Donnerstag auch David Buchholz das gleiche Schicksal. Der nachverpflichtete Keeper verletzte sich am rechten Oberarm, sodass er für das Spiel gegen den Bonner SC am Samstag ausfällt.

Donnerstags laden die Sportfreunde Lotte gewöhnlich zum Pressegespräch, um den Journalisten einen Lagebericht vor dem anstehenden Meisterschaftsspiel zu liefern. Donnerstagmittag fiel es Andy Steinmann anfangs nicht leicht, seinen Blick auf den Samstag zu richten, an dem die Sportfreunde Lotte ihr Regionalliga-Punktspiel gegen den Bonner SC bestreiten. Zu sehr stand der Trainer der Sportfreunde noch unter dem Eindruck dessen, was in der Trainingseinheit am Vormittag geschehen ist.