SF Lotte wollen Kader nachjustieren

Lotte

Die Einsicht in die Notwendigkeit, in der Winterpause personell nachzurüsten, ist bei den Sportfreunden Lotte vorhanden. Anders wäre der Klassenerhalt in der Regionalliga West auch wohl kaum zu schaffen. Prinzipiell würde es Trainer Andy Steinmann begrüßen, den einen oder anderen Neuzugang im Januar dabei zu haben. Gleichwohl weiß er aber auch, dass es im Winter schwer ist, Spieler zu finden, die dem Verein weiterhelfen.

Von Heiner Gerull