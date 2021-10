So wird das nichts

Auch im Gastspiel beim SV Rödinghausen war für die Sportfreunde Lotte nichts zu holen. Mit einer 0:3 (0:1)-Klatsche im Gepäck kehrten die Blau-Weißen am Samstag aus dem Häcker Wiehenstadion zurück. Es war nun schon die sechste Niederlage in Folge. Bedenklich stimmte, wie sie zustande kam, denn die Sportfreunde verzeichneten nicht einmal im Ansatz auch nur eine Torchance. Von der ersten bis zur letzten Minute liefen sie der Musik hinterher, weil der SV Rödinghausen in allen Belangen die bessere Mannschaft war. In der Verfassung, in der sich die Sportfreunde am Samstag präsentierten, fällt es schwer daran zu glauben, dass sie überhaupt noch ein Spiel in der Regionalliga West gewinnen. So jedenfalls wird das nichts. So steigt man ab.

