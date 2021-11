Sportfreunde in großer Not

Gewiss war es nicht die schlechteste Saisonleistung, mit der die Sportfreunde Lotte aufwarteten – eher das Gegenteil war der Fall. Was aber gestern Abend im Punktspiel gegen den SV Straelen zählte, war einzig und allein das Ergebnis. Und das zeigte am Ende eine 1:2 (1:1)-Niederlage. Es war die 13. Niederlage im 17. Saisonspiel für die Sportfreunde, die damit weiter tief im Keller der Regionalliga West feststecken. Es brechen nicht nur schwere, sondern wohl auch turbulente Zeiten in Lotte an. Zum Ende der Hinrunde warten mit dem Auswärtsspiel beim Wuppertaler SV und dem Heimspiel gegen Fortuna Köln noch zwei „dicke Brocken“ auf die Sportfreunde.

