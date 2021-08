Sportfreunde jubeln nach erstem Sieg

Lotte

Erster Sieg am zweiten Spieltag. Nach dem 2:0-Erfolg der Sportfreunde gegen den VfB Homberg war die Erleichterung in Lotte groß. Es war der zweite Triumph binnen einer Woche, denn schon am Mittwoch hatten die Blau-Weißen im Westfalenpokal gewonnen.

Von Heiner Gerull