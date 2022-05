Sportfreunde Lotte lassen beim 1:2 unverhoffte Chance liegen

Die Sportfreunde ließen sich im ersten Spiel nach dem desillusionierenden 0:3 gegen RW Essen zwar nicht hängen, dennoch agierten die Hausherren klar überlegen. Diese waren im Zwiespalt der Gefühle in die wichtige Partie gegangen. Denn während die Elf von Kapitän Kevin Wolze (ehemals VfL Osnabrück) am Mittwoch im Halbfinale des Niederrheinpokals mit dem 1:0 über den MSV Duisburg siegte, rutschte sie zeitgleich in der Liga aufgrund des 2:0 von Alemannia Aachen im Nachholspiel bei RW Ahlen auf einen Abstiegsrang ab.

Jetzt Angebot wählen und direkt weiterlesen! Digital Basis alle Artikel & Fotostrecken auf wn.de frei

inklusive aller WN+ Inhalte

NEUE News-App Digital Premium für Zeitungsabonnenten alle Artikel & Fotostrecken auf wn.de frei

inklusive aller WN+ Inhalte

WN-Apps für Smartphone und Tablet

WN ePaper

montags - sonntags informiert Digital Premium Aktionsangebot für Neukunden alle Artikel & Fotostrecken auf wn.de frei

inklusive aller WN+ Inhalte

WN-Apps für Smartphone und Tablet

WN ePaper

+ gratis Prämie