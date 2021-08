Sportfreunde mit „gutem Gefühl“ nach Düsseldorf

Der DFB-Pokal ist abgehakt, der Blick richtet sich bei den Sportfreunden Lotte auf das Auftaktspiel in der Regionalliga West bei der U 23 von Fortuna Düsseldorf. Obwohl sich die Reihen im SFL-Kader gelichtet haben, überwiegt Zuversicht. So wollen die Blau-Weißen die Heimfahrt nicht mit leeren Händen antreten.

Die Pflichtspiel-Ouvertüre im DFB-Pokal ist abgehakt. Nun richtet sich der Blick bei den Sportfreunden Lotte auf das Wesentliche: auf den Saisonstart in der Regionalliga West, der den Blau-Weißen am Samstag (Anstoß 14 Uhr) ein Auftaktspiel bei der U 23 von Fortuna Düsseldorf im altehrwürdigen Paul-Janes-Stadion am Flinger Broich beschert.